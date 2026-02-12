हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया का इकलौता आइलैंड, जहां मर्दों को नहीं मिलती जाने की इजाजत

दुनिया का इकलौता आइलैंड, जहां मर्दों को नहीं मिलती जाने की इजाजत

समुद्र के बीच बसा यह खास आइलैंड पुरुषों के लिए बंद है, लेकिन वजह चौंकाने वाली नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली है. यह जगह दिखाती है कि सुकून भी कभी-कभी सबसे बड़ी जरूरत होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Feb 2026 08:17 AM (IST)
समुद्र के बीच बसा यह खास आइलैंड पुरुषों के लिए बंद है, लेकिन वजह चौंकाने वाली नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली है. यह जगह दिखाती है कि सुकून भी कभी-कभी सबसे बड़ी जरूरत होता है.

समुद्र के बीचों-बीच बसा एक छोटा सा द्वीप, जहां पहुंचना आसान है, लेकिन हर किसी के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं. यहां प्रकृति है, सन्नाटा है, सुकून है… लेकिन एक सख्त नियम भी है कि पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. आखिर क्यों बनाई गई ऐसी जगह? क्या है इसका मकसद? और क्या सच में यह दुनिया का इकलौता आइलैंड है जहां मर्दों को जाने की इजाजत नहीं? आइए जानते हैं इस अनोखी जगह की पूरी कहानी.

यह द्वीप फिनलैंड के दक्षिणी तट पर बाल्टिक सागर में स्थित है. इसका नाम है सुपरशी आइलैंड (SuperShe Island). करीब 8.4 एकड़ में फैला यह निजी द्वीप घने पेड़ों और शांत समुद्री माहौल से घिरा हुआ है.
यह द्वीप फिनलैंड के दक्षिणी तट पर बाल्टिक सागर में स्थित है. इसका नाम है सुपरशी आइलैंड (SuperShe Island). करीब 8.4 एकड़ में फैला यह निजी द्वीप घने पेड़ों और शांत समुद्री माहौल से घिरा हुआ है.
यह कोई रहस्यमयी या प्रतिबंधित सरकारी इलाका नहीं, बल्कि एक निजी वेलनेस रिट्रीट है, जिसे खास तौर पर महिलाओं के लिए तैयार किया गया है.
यह कोई रहस्यमयी या प्रतिबंधित सरकारी इलाका नहीं, बल्कि एक निजी वेलनेस रिट्रीट है, जिसे खास तौर पर महिलाओं के लिए तैयार किया गया है.
Published at : 12 Feb 2026 08:17 AM (IST)
SuperShe Island Women Only Island Finland Private Island

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

