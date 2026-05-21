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Inflation In India: नहीं सुधरे हालात तो थाली से गाड़ी तक सब हो जाएंगे बेहाल, जानें क्या-क्या हो सकता है महंगा?
Inflation In India: अगर महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया, तो पेट्रोल-डीजल से लेकर गैस, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों तक सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है.
भारत की अर्थव्यवस्था
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Published at : 21 May 2026 08:44 AM (IST)
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नहीं सुधरे हालात तो थाली से गाड़ी तक सब हो जाएंगे बेहाल, जानें क्या-क्या हो सकता है महंगा?
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