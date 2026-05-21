दुनिया में चल रहे तनाव और तेल सप्लाई पर असर की वजह से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. बता दें कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए जैसे ही बाहर तेल महंगा होता है, उसका असर सीधे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखने लगता है. अगर यही हाल रहा तो लोगों को गाड़ी चलाना तक भारी पड़ सकता है. इसके कारण रोज ऑफिस जाने वाले लोगों का खर्च बढ़ेगा और बस, ऑटो व टैक्सी का किराया भी महंगा हो सकता है.