हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा

बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 31 Oct 2025 03:29 PM (IST)
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी का योगदान देश के इतिहास में अमूल्य है. आज उनकी पुण्यतिथि है. 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. आज देशभर में उनकी 41वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है. इंदिरा गांधी का जीवन संघर्ष, परिवार, राजनीति और नेतृत्व से भरा रहा. आइए जानते हैं कि बचपन से आखिरी सफर तक इंदिरा गांधी कैसी दिखती थीं.

इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ. उनके माता-पिता ने उन्हें नाम दिया इंदिरा प्रियदर्शिनी. कहा जाता है कि कुछ परिवार के सदस्य बेटी के जन्म से नाराज थे. उनके पिता जवाहरलाल नेहरू इस पर खुश थे.
बचपन में इंदिरा गांधी को पढ़ाई और खेलों में बहुत रुचि थी. उनका बचपन आनंद भवन में बीता, जहां घर की किलकारियों की गूंज उनके जीवन की खुशियों का हिस्सा थी.
युवा इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ कई बार मुलाकात की और उनके आदर्शों से प्रेरित हुईं.
26 मार्च 1942 को इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की. उनकी शादी इलाहाबाद में हुई थी.
इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी अपने हनीमून में कश्मीर घूमने गए थे. यह उनकी निजी जिंदगी के कुछ प्यारे पल थे.
1959-60 में इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनीं और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने लगीं.
18 मार्च 1971 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने उन्हें भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई.
इंदिरा गांधी के परिवार में उनके बेटे राजीव और संजय और बहु मेनका, पोते-पोतियां सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी शामिल हैं.
उनके पोते-पोतियों के साथ कई यादगार फोटो मौजूद हैं, जैसे राहुल और प्रियंका गांधी के साथ दादी की सुंदर तस्वीरें.
जनवरी 1969 में इंदिरा गांधी ने लंदन में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात की हुई.
इंदिरा गांधी अपने ऑफिस से अपने निवास 1, सफदरजंग रोड जाती थीं. यही वह जगह थी जहां 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मार दी.
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में शोक की लहर दौड़ गई. लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े.
उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर 1984 को किया गया. उनका पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी. आज भी इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसलों, नेतृत्व और साहस के लिए याद की जाती हैं. उनका जीवन देश के इतिहास में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है.
Published at : 31 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Embed widget