बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा

उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर 1984 को किया गया. उनका पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी. आज भी इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसलों, नेतृत्व और साहस के लिए याद की जाती हैं. उनका जीवन देश के इतिहास में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है.