एक साल में इतना तेल खा जाते हैं भारतीय, आंकड़ों पर यकीन करना है मुश्किल

यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि एक औसत भारतीय अपनी सेहत की तुलना में स्वाद को कितनी अधिक प्राथमिकता दे रहा है. अगर हम कुछ साल पहले के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.