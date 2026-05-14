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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएक साल में इतना तेल खा जाते हैं भारतीय, आंकड़ों पर यकीन करना है मुश्किल

एक साल में इतना तेल खा जाते हैं भारतीय, आंकड़ों पर यकीन करना है मुश्किल

पीएम मोदी ने लोगों से तेल की खपत घटाने की अपील की है. आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत 1994-95 की तुलना में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है. जो लोगों की सेहत के लिए भी बड़ी चुनौती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 14 May 2026 10:08 AM (IST)
पीएम मोदी ने लोगों से तेल की खपत घटाने की अपील की है. आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत 1994-95 की तुलना में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है. जो लोगों की सेहत के लिए भी बड़ी चुनौती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से खाने के तेल की खपत कम करने की विशेष अपील की है. पीएम मोदी ने न केवल तेल कम खाने, बल्कि एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन बचाने और विदेशी यात्राओं से बचने जैसी महत्वपूर्ण बातें भी कहीं. भारत में खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से सरसों, सोयाबीन और पाम तेल का उपयोग होता है, जिनमें से पाम तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है. स्वाद के चक्कर में हमारी थाली में तेल की मात्रा जिस तेजी से बढ़ रही है, वह अब न केवल सेहत के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

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भारत में खाने के तेल की खपत का ग्राफ पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से ऊपर गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2022-23 में भारत में प्रति व्यक्ति खाने के तेल की औसत खपत 19.50 लीटर दर्ज की गई थी.
भारत में खाने के तेल की खपत का ग्राफ पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से ऊपर गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2022-23 में भारत में प्रति व्यक्ति खाने के तेल की औसत खपत 19.50 लीटर दर्ज की गई थी.
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यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि एक औसत भारतीय अपनी सेहत की तुलना में स्वाद को कितनी अधिक प्राथमिकता दे रहा है. अगर हम कुछ साल पहले के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.
यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि एक औसत भारतीय अपनी सेहत की तुलना में स्वाद को कितनी अधिक प्राथमिकता दे रहा है. अगर हम कुछ साल पहले के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.
Published at : 14 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Edible Oil Consumption India Per Capita Oil Consumption PM Modi Oil Reduction Mustard Oil Usage India

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