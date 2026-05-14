एक्सप्लोरर
एक साल में इतना तेल खा जाते हैं भारतीय, आंकड़ों पर यकीन करना है मुश्किल
पीएम मोदी ने लोगों से तेल की खपत घटाने की अपील की है. आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत 1994-95 की तुलना में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है. जो लोगों की सेहत के लिए भी बड़ी चुनौती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से खाने के तेल की खपत कम करने की विशेष अपील की है. पीएम मोदी ने न केवल तेल कम खाने, बल्कि एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन बचाने और विदेशी यात्राओं से बचने जैसी महत्वपूर्ण बातें भी कहीं. भारत में खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से सरसों, सोयाबीन और पाम तेल का उपयोग होता है, जिनमें से पाम तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है. स्वाद के चक्कर में हमारी थाली में तेल की मात्रा जिस तेजी से बढ़ रही है, वह अब न केवल सेहत के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है.
1/9
2/9
Published at : 14 May 2026 10:08 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं रूस-अमेरिका? इनकी सैन्य ताकत जान हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्थिक संकट में दुनिया के देशों को क्यों याद आता है सोना, इस मेटल की क्यों है इतनी वैल्यू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
पूरी दुनिया में कितना सोना मौजूद, जानें इसे खरीदने के लिए कितना कैश होना जरूरी?
जनरल नॉलेज
विजय से पहले आजाद भारत में किन-किन बड़े पदों पर रह चुके क्रिश्चियन? जान लें हर एक डिटेल
जनरल नॉलेज
एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
जनरल नॉलेज
कैसे होती है बिसरा जांच, इसमें शरीर के किन अंगों को रखा जाता है सुरक्षित?
Advertisement
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
Opinion