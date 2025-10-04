एक्सप्लोरर
डॉलर की तरह गल्फ कंट्रीज में भी चलता था अपना रुपया, तब इतनी थी इसकी कीमत
Indian Rupee In Gulf Countries: क्या आप जानते हैं कि कभी खाड़ी देशों में भारतीय रुपया भी डॉलर की तरह चलता था. चलिए जानें कि तब उसकी कीमत कितनी थी और उसकी बादशाहत कब खत्म हुई.
आज हम डॉलर की ताकत और विदेशी करेंसी की अहमियत की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गल्फ देशों में भारतीय रुपया ही चलता था. खाड़ी देशों जैसे ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और यहां तक कि कुछ अन्य इलाकों में भी भारतीय रुपये का सीधा इस्तेमाल किया जाता था. यह वह दौर था जब इन देशों की अपनी मजबूत करेंसी व्यवस्था पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी और भारत के साथ उनके व्यापारिक व सांस्कृतिक रिश्ते बेहद गहरे थे.
Published at : 04 Oct 2025 06:48 AM (IST)
