डॉलर की तरह गल्फ कंट्रीज में भी चलता था अपना रुपया, तब इतनी थी इसकी कीमत



Indian Rupee In Gulf Countries: क्या आप जानते हैं कि कभी खाड़ी देशों में भारतीय रुपया भी डॉलर की तरह चलता था. चलिए जानें कि तब उसकी कीमत कितनी थी और उसकी बादशाहत कब खत्म हुई.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Oct 2025 06:48 AM (IST)


आज हम डॉलर की ताकत और विदेशी करेंसी की अहमियत की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गल्फ देशों में भारतीय रुपया ही चलता था. खाड़ी देशों जैसे ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और यहां तक कि कुछ अन्य इलाकों में भी भारतीय रुपये का सीधा इस्तेमाल किया जाता था. यह वह दौर था जब इन देशों की अपनी मजबूत करेंसी व्यवस्था पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी और भारत के साथ उनके व्यापारिक व सांस्कृतिक रिश्ते बेहद गहरे थे.

1/7
भारत सरकार ने 1959 में गल्फ देशों में लेन-देन के लिए एक खास करेंसी जारी की थी, जिसे गल्फ रुपया कहा जाता था.

2/7
इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने ही छापा था, लेकिन यह सिर्फ विदेशी इस्तेमाल के लिए था. इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय रुपया देश से बाहर जाकर अवैध रूप से सोने के आयात में इस्तेमाल न हो.

3/7
1960 के दशक में गल्फ रुपया और भारतीय रुपये की वैल्यू लगभग बराबर थी. यानी 1 गल्फ रुपया 1 भारतीय रुपये के बराबर था. उस समय भारतीय रुपया काफी मजबूत माना जाता था.

4/7
रिपोर्ट्स की मानें तो 1965 में 1 भारतीय रुपया लगभग 1.30 अमेरिकी डॉलर सेंट के बराबर था. इसका मतलब यह हुआ कि रुपये की अंतरराष्ट्रीय वैल्यू आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी.

5/7
1970 के दशक में स्थिति बदल गई. 1966 में भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया, जिससे गल्फ देशों की भारत पर करेंसी निर्भरता कमजोर पड़ने लगी.

6/7
इसके बाद धीरे-धीरे कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर और यूएई जैसे देशों ने अपनी-अपनी करेंसी जारी कर दी और गल्फ रुपया बंद हो गया.

7/7
1973 में यूएई ने अपना दिरहम लॉन्च किया, इसके बाद ओमान ने अपनी करेंसी रियाल शुरू की. फिर कतर और दुबई ने मिलकर कतर-दुबई रियाल जारी किया, बाद में अलग-अलग कर दिया.

Published at : 04 Oct 2025 06:48 AM (IST)
Tags :
Indian Rupee Gulf Countries Indian Rupee In Gulf Countries Gulf Rupee History

