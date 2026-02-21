एक्सप्लोरर
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
Social Media Ban: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जिन्होंने पहले से ही बच्चों के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने को लेकर कानून बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.
Social Media Ban: सोशल मीडिया पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ रही है. इससे कई देशों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफार्म पर उम्र की सख्त लिमिट लगा दी है. हाल ही में भारत ने भी कड़े नियमों पर विचार करना शुरू कर दिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि उम्र के आधार पर पाबंदियों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पहले से ही किन देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है और भारत इस मामले में कहां खड़ा है?
Published at : 21 Feb 2026 01:00 PM (IST)
