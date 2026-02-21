हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?





By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Feb 2026 01:00 PM (IST)


Social Media Ban: सोशल मीडिया पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ रही है. इससे कई देशों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफार्म पर उम्र की सख्त लिमिट लगा दी है. हाल ही में भारत ने भी कड़े नियमों पर विचार करना शुरू कर दिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि उम्र के आधार पर पाबंदियों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पहले से ही किन देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है और भारत इस मामले में कहां खड़ा है?


ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. यह कानून दिसंबर 2025 में पूरी तरह से लागू हुआ और इसके तहत प्लेटफार्म ने उम्र वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू किया गया. जो कंपनियां इसका पालन नहीं करती उन्हें भारी पेनल्टी लग सकती है.


फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाकर कड़ा रुख अपनाया है. फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने बच्चों की डिजिटल सेफ्टी पर दुनिया भर में मजबूत सहयोग की खुलकर वकालत की है और भारत समेत कुछ दूसरे देशों को भी ऐसे ही सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए कहा है.

Published at : 21 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Social Media Ban Instagram Age Limit Facebook Rules

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

