एक्सप्लोरर
India Wedding Season: 44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
India Wedding Season: 46 लाख शादियों वाले इस बार के सीजन ने बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रौनक ला दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा शादियां जिस राज्य में होंगी. आइए जानें.
India Wedding Season: देश में शादी का सीजन अपने चरम पर है, और इस बार हालात पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं. सिर्फ 44 दिनों में 46 लाख से ज्यादा शादियां होने जा रही हैं. इस खबर ने बाजार से लेकर सेवाओं तक सभी सेक्टरों में हलचल मचा दी है. होटल फुल, बैंड-बाजा बुक, मेकअप आर्टिस्ट और ज्वेलरी शोरूम में भारी भीड़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहां सबसे ज्यादा शादियां होंगी? और आखिर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली शादियों ने देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है?
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 26 Nov 2025 06:31 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितना कीमती होता है ज्वालामुखी का लावा, जानें किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सिर्फ 1 लाख में मिलेंगे हार-चूड़ी और झुमके, बेटी के लिए खरीदें इतने कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी
जनरल नॉलेज
7 Photos
ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग
जनरल नॉलेज
7 Photos
पहाड़ों पर तो हमेशा चलती है ठंडी हवा, वहां क्यों नहीं जारी होती शीत लहर की चेतावनी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के लिए कितनी खतरनाक, क्या-क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितना कीमती होता है ज्वालामुखी का लावा, जानें किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल?
एबीपी लाइव
Opinion