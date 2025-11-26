हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Wedding Season: 44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?

India Wedding Season: 44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?

India Wedding Season: 46 लाख शादियों वाले इस बार के सीजन ने बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रौनक ला दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा शादियां जिस राज्य में होंगी. आइए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Nov 2025 06:32 PM (IST)
India Wedding Season: 46 लाख शादियों वाले इस बार के सीजन ने बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रौनक ला दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा शादियां जिस राज्य में होंगी. आइए जानें.

India Wedding Season: देश में शादी का सीजन अपने चरम पर है, और इस बार हालात पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं. सिर्फ 44 दिनों में 46 लाख से ज्यादा शादियां होने जा रही हैं. इस खबर ने बाजार से लेकर सेवाओं तक सभी सेक्टरों में हलचल मचा दी है. होटल फुल, बैंड-बाजा बुक, मेकअप आर्टिस्ट और ज्वेलरी शोरूम में भारी भीड़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहां सबसे ज्यादा शादियां होंगी? और आखिर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली शादियों ने देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है?

1/8
भारत में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक भव्य आयोजन है जो कई उद्योगों में जान फूंक देता है. इस साल 1 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच 46 लाख से अधिक शादियां होने का अनुमान है, जो एक तरह से मिनी इकोनॉमिक फेस्टिवल बन चुका है.
भारत में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक भव्य आयोजन है जो कई उद्योगों में जान फूंक देता है. इस साल 1 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच 46 लाख से अधिक शादियां होने का अनुमान है, जो एक तरह से मिनी इकोनॉमिक फेस्टिवल बन चुका है.
2/8
बाजार से लेकर पर्यटन और रोजगार तक, हर सेक्टर में इसका जबरदस्त असर दिख रहा है. अब सवाल है कि आखिर सबसे ज्यादा शादियां कहां होने जा रही हैं? तो इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा विवाह होने का अनुमान है.
बाजार से लेकर पर्यटन और रोजगार तक, हर सेक्टर में इसका जबरदस्त असर दिख रहा है. अब सवाल है कि आखिर सबसे ज्यादा शादियां कहां होने जा रही हैं? तो इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा विवाह होने का अनुमान है.
3/8
उत्तर प्रदेश अकेले लगभग 18-20 लाख शादियों का बड़ा हिस्सा संभालने वाला है. मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान भी इस सूची में टॉप पर हैं. बड़े शहरों जैसे- लखनऊ, कानपुर, पटना, भोपाल और जयपुर में वेडिंग वेन्यू महीनों पहले ही बुक हो चुके हैं.
उत्तर प्रदेश अकेले लगभग 18-20 लाख शादियों का बड़ा हिस्सा संभालने वाला है. मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान भी इस सूची में टॉप पर हैं. बड़े शहरों जैसे- लखनऊ, कानपुर, पटना, भोपाल और जयपुर में वेडिंग वेन्यू महीनों पहले ही बुक हो चुके हैं.
4/8
दिल्ली-NCR में भी हाई-एंड वेडिंग्स के कारण भारी बुकिंग की गई है और 5-स्टार होटल्स की औसत दरें सीजन में दोगुनी तक पहुंच चुकी हैं.
दिल्ली-NCR में भी हाई-एंड वेडिंग्स के कारण भारी बुकिंग की गई है और 5-स्टार होटल्स की औसत दरें सीजन में दोगुनी तक पहुंच चुकी हैं.
5/8
वेडिंग सीजन की वजह से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा हलचल है, वह है हॉस्पिटैलिटी और डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री. जयपुर, उदयपुर, ऋषिकेश, गोवा और केरल जैसे शहरों में बुकिंग 100% तक पहुंच चुकी है.
वेडिंग सीजन की वजह से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा हलचल है, वह है हॉस्पिटैलिटी और डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री. जयपुर, उदयपुर, ऋषिकेश, गोवा और केरल जैसे शहरों में बुकिंग 100% तक पहुंच चुकी है.
6/8
कुछ होटल तो एक दिन की शादी के लिए 30 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के पैकेज ऑफर कर रहे हैं. शादी के आयोजन से जुड़े वेन्यू, कैटरिंग, डेकोरेशन और फोटोग्राफी व्यवसाय भी लगातार रिकॉर्ड बुकिंग में व्यस्त हैं.
कुछ होटल तो एक दिन की शादी के लिए 30 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के पैकेज ऑफर कर रहे हैं. शादी के आयोजन से जुड़े वेन्यू, कैटरिंग, डेकोरेशन और फोटोग्राफी व्यवसाय भी लगातार रिकॉर्ड बुकिंग में व्यस्त हैं.
7/8
नवंबर- दिसंबर की इन 44 दिनों में वेडिंग मार्केट से 6.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है. इसमें सबसे बड़े हिस्से शामिल हैं- ज्वेलरी, कपड़े, होटल और कैटरिंग, ट्रैवल, मेकअप और सैलून, सजावट और इवेंट मैनेजमेंट.
नवंबर- दिसंबर की इन 44 दिनों में वेडिंग मार्केट से 6.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है. इसमें सबसे बड़े हिस्से शामिल हैं- ज्वेलरी, कपड़े, होटल और कैटरिंग, ट्रैवल, मेकअप और सैलून, सजावट और इवेंट मैनेजमेंट.
8/8
एक औसत भारतीय शादी पर करीब 5 लाख से 25 लाख रुपये तक खर्च आता है, जबकि हाई-एंड शादी की कीमतें करोड़ों तक पहुंच जाती हैं. हालांकि सोने की कीमतें तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारतीय शादी में सोना खरीदने का क्रेज कम नहीं हुआ है.
एक औसत भारतीय शादी पर करीब 5 लाख से 25 लाख रुपये तक खर्च आता है, जबकि हाई-एंड शादी की कीमतें करोड़ों तक पहुंच जाती हैं. हालांकि सोने की कीमतें तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारतीय शादी में सोना खरीदने का क्रेज कम नहीं हुआ है.
Published at : 26 Nov 2025 06:31 PM (IST)
Tags :
Marriages In India India Wedding Season Wedding Market Revenue

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
नए Labour Codes से बढ़ेगी Salary, लेकिन Swiggy–Zomato पर बढ़ेंगे दाम? जानिए पूरी कहानी! Paisa Live
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत और विक्रांत का रिश्ता

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
IIT बंबई का बदलेगा नाम! CM फडणवीस बोले, 'PM मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखूंगा चिट्ठी'
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Embed widget