एक औसत भारतीय शादी पर करीब 5 लाख से 25 लाख रुपये तक खर्च आता है, जबकि हाई-एंड शादी की कीमतें करोड़ों तक पहुंच जाती हैं. हालांकि सोने की कीमतें तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारतीय शादी में सोना खरीदने का क्रेज कम नहीं हुआ है.