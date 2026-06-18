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India Monsoon 2026: भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री
भारत में इस वक्त मानसून का मौसम है. यह बात तो सभी जानते हैं देश में मानसून का एंट्री प्वाइंट केरलम है. सीजन की पहली बारिश यहीं से शुरू होती है, लेकिन कभी आपने इसका कारण सोचा है. चलिए जानें.
India Monsoon 2026: भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि देश की धड़कन और खेती-किसानी की असली जीवन रेखा है. देश में सालभर होने वाली करीब 75 फीसदी हिस्सा इसी मानसून से मिलता है. इस साल मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन देश के अन्य राज्यों को अभी इसका बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में सभी के मन में एक सवाल यह जरूर उठता है कि इसकी एंट्री हमेशा केरलम से ही क्यों होती है और भारत में कितने तरह के मानसून हैं. चलिए जानते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री
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