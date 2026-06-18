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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Monsoon 2026: भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री

India Monsoon 2026: भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री

भारत में इस वक्त मानसून का मौसम है. यह बात तो सभी जानते हैं देश में मानसून का एंट्री प्वाइंट केरलम है. सीजन की पहली बारिश यहीं से शुरू होती है, लेकिन कभी आपने इसका कारण सोचा है. चलिए जानें.

Reported By : निधि पाल  | Updated at : 18 Jun 2026 03:34 PM (IST)
भारत में इस वक्त मानसून का मौसम है. यह बात तो सभी जानते हैं देश में मानसून का एंट्री प्वाइंट केरलम है. सीजन की पहली बारिश यहीं से शुरू होती है, लेकिन कभी आपने इसका कारण सोचा है. चलिए जानें.

India Monsoon 2026: भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि देश की धड़कन और खेती-किसानी की असली जीवन रेखा है. देश में सालभर होने वाली करीब 75 फीसदी हिस्सा इसी मानसून से मिलता है. इस साल मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन देश के अन्य राज्यों को अभी इसका बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में सभी के मन में एक सवाल यह जरूर उठता है कि इसकी एंट्री हमेशा केरलम से ही क्यों होती है और भारत में कितने तरह के मानसून हैं. चलिए जानते हैं.

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मानसून की एंट्री हमेशा केरलम से होने के पीछे हमारे देश का भूगोल और हवाओं की दिशा है. केरल भारत के दक्षिण पश्चिम छोर पर बसा ऐसा बड़ा राज्य है, जो कि सीधे समंदर से घिरा हुआ है.
मानसून की एंट्री हमेशा केरलम से होने के पीछे हमारे देश का भूगोल और हवाओं की दिशा है. केरल भारत के दक्षिण पश्चिम छोर पर बसा ऐसा बड़ा राज्य है, जो कि सीधे समंदर से घिरा हुआ है.
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तपती गर्मियों में जब हिंद महासागर के ऊपर हवा का दबाव बढ़ता है तो वहां से उठने वाली नमी से हवाएं तेजी से भारत की ओर बढ़ती हैं. समंदर को पार करके आगे बढ़ने वाली इन तूफानी हवाओं के रास्ते में सबसे पहले जो जमीनी हिस्सा टकराता है, वो केरल का तट ही है.
तपती गर्मियों में जब हिंद महासागर के ऊपर हवा का दबाव बढ़ता है तो वहां से उठने वाली नमी से हवाएं तेजी से भारत की ओर बढ़ती हैं. समंदर को पार करके आगे बढ़ने वाली इन तूफानी हवाओं के रास्ते में सबसे पहले जो जमीनी हिस्सा टकराता है, वो केरल का तट ही है.
Published at : 18 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Monsoon 2026 Types Of Monsoon In India

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