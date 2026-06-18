तपती गर्मियों में जब हिंद महासागर के ऊपर हवा का दबाव बढ़ता है तो वहां से उठने वाली नमी से हवाएं तेजी से भारत की ओर बढ़ती हैं. समंदर को पार करके आगे बढ़ने वाली इन तूफानी हवाओं के रास्ते में सबसे पहले जो जमीनी हिस्सा टकराता है, वो केरल का तट ही है.