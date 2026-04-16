एक्सप्लोरर
किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा लेते हैं गोल्ड लोन? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
भारत में गोल्ड लोन अब केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक बड़ा वित्तीय विकल्प बन चुका है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण भारतीय राज्य इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं. आइए टॉप पांच राज्यों के नाम जानें.
बदलते दौर में सोना अब सिर्फ तिजोरी की शोभा बढ़ाने वाली धातु नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीयों के लिए सबसे भरोसेमंद एटीएम बन चुका है. मुश्किल वक्त में तुरंत नकदी देने वाला गोल्ड लोन आज भारत के रिटेल क्रेडिट बाजार में हाउसिंग लोन के बाद दूसरे पायदान पर आ खड़ा हुआ है. 16.8 लाख करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू और चार गुना की जबरदस्त ग्रोथ के साथ गोल्ड लोन ने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है. आइए टॉप 5 राज्यों के नाम जानें जो सबसे ज्यादा गोल्ड लोन लेते हैं.
1/8
2/8
Published at : 16 Apr 2026 03:02 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर ब्लैक होल के करीब चली जाए धरती तो क्या होगा, जानें क्या पड़ेगा पृथ्वी पर असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या है लोकसभा का नियम 66 का प्रावधान, जिसे निलंबित करने जा रही सरकार?
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बनता है US का MQ-4C ड्रोन, जानें इसकी कितनी यूनिट ईरान में हुईं तबाह?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही बिजली कटौती, क्या ईरान संकट की वजह से अंधेरे में डूब रहा पड़ोसी?
जनरल नॉलेज
टाइम के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, भारत का क्या हाल?
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion