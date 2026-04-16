हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस राज्य के लोग सबसे ज्यादा लेते हैं गोल्ड लोन? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम

किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा लेते हैं गोल्ड लोन? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम

भारत में गोल्ड लोन अब केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक बड़ा वित्तीय विकल्प बन चुका है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण भारतीय राज्य इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं. आइए टॉप पांच राज्यों के नाम जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Apr 2026 03:02 PM (IST)
भारत में गोल्ड लोन अब केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक बड़ा वित्तीय विकल्प बन चुका है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण भारतीय राज्य इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं. आइए टॉप पांच राज्यों के नाम जानें.

बदलते दौर में सोना अब सिर्फ तिजोरी की शोभा बढ़ाने वाली धातु नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीयों के लिए सबसे भरोसेमंद एटीएम बन चुका है. मुश्किल वक्त में तुरंत नकदी देने वाला गोल्ड लोन आज भारत के रिटेल क्रेडिट बाजार में हाउसिंग लोन के बाद दूसरे पायदान पर आ खड़ा हुआ है. 16.8 लाख करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू और चार गुना की जबरदस्त ग्रोथ के साथ गोल्ड लोन ने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है. आइए टॉप 5 राज्यों के नाम जानें जो सबसे ज्यादा गोल्ड लोन लेते हैं.

1/8
भारतीय वित्तीय बाजार में गोल्ड लोन एक शक्तिशाली उत्पाद के रूप में उभरा है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट बन गया है. इसकी कुल बाजार वैल्यू 16.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. साल 2022 से अब तक इसमें चार गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
भारतीय वित्तीय बाजार में गोल्ड लोन एक शक्तिशाली उत्पाद के रूप में उभरा है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट बन गया है. इसकी कुल बाजार वैल्यू 16.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. साल 2022 से अब तक इसमें चार गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
2/8
आज के समय में गोल्ड लोन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह हाउसिंग लोन के ठीक बाद दूसरे स्थान पर काबिज हो चुका है. जब बात सोने के बदले कर्ज लेने की आती है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का कोई मुकाबला नहीं है.
आज के समय में गोल्ड लोन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह हाउसिंग लोन के ठीक बाद दूसरे स्थान पर काबिज हो चुका है. जब बात सोने के बदले कर्ज लेने की आती है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का कोई मुकाबला नहीं है.
Published at : 16 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Loan News Gold Loan In Tamil Nadu India Gold Loan Market

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Lok Sabha Rule 66: क्या है लोकसभा का नियम 66 का प्रावधान, जिसे निलंबित करने जा रही सरकार?
क्या है लोकसभा का नियम 66 का प्रावधान, जिसे निलंबित करने जा रही सरकार?
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बनता है US का MQ-4C ड्रोन, जानें इसकी कितनी यूनिट ईरान में हुईं तबाह?
कितने रुपये में बनता है US का MQ-4C ड्रोन, जानें इसकी कितनी यूनिट ईरान में हुईं तबाह?
जनरल नॉलेज
Pakistan Blackout: पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही बिजली कटौती, क्या ईरान संकट की वजह से अंधेरे में डूब रहा पड़ोसी?
पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही बिजली कटौती, क्या ईरान संकट की वजह से अंधेरे में डूब रहा पड़ोसी?
जनरल नॉलेज
टाइम के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, भारत का क्या हाल?
टाइम के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, भारत का क्या हाल?
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण: लोकसभा में अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, 'दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं'
महिला आरक्षण: लोकसभा में अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, 'दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं'
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh Lifetime Collection: पवन कल्याण की ‘उस्ताद भगत सिंह’ हुई फ्लॉप, जानें- कितना रहा लाइफ टाइम कलेक्शन और कितना वसूला बजट
‘उस्ताद भगत सिंह’ हुई फ्लॉप, जानें- पवन कल्याण की ये फिल्म कितना वसूल पाई बजट
क्रिकेट
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
शिक्षा
CBSE 10th Second Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का दूसरा विंडो आज से खुला, जानिए इसके नियम, डेट और फीस
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का दूसरा विंडो आज से खुला, जानिए इसके नियम, डेट और फीस
ऑटो
EV सेगमेंट में टक्कर: Vinfast, Mahindra या Clavis, किसकी परफॉर्मेंस है सबसे दमदार?
EV सेगमेंट में टक्कर: Vinfast, Mahindra या Clavis, किसकी परफॉर्मेंस है सबसे दमदार?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget