किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा लेते हैं गोल्ड लोन? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम

भारतीय वित्तीय बाजार में गोल्ड लोन एक शक्तिशाली उत्पाद के रूप में उभरा है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट बन गया है. इसकी कुल बाजार वैल्यू 16.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. साल 2022 से अब तक इसमें चार गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.