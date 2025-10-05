मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?

भारत की उपजाऊ भूमि इसे कृषि निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनाती है. मखाना, बासमती चावल, गेहूं, आम, केला और कई फल-सब्जियां भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट उत्पाद हैं. खासतौर से बासमती चावल को यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका तक भेजा जाता है, जिसकी खुशबू और स्वाद ने दुनिया भर के खाने वालों को दीवाना बना दिया है.