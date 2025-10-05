एक्सप्लोरर
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
India International Trade: कभी भारतीय मसालों की खुशबू से दुनिया दीवानी थी, अब भारत की मिसाइलें भी वैश्विक बाजार में धमाका कर रही हैं. आइए जानें कि कैसे भारत दुनिया का नया ब्रांड बन रहा है.
भारत पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है. टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं हर क्षेत्र में भारत की तरक्की हुई है. कृषि के क्षेत्र में भारत के मखाना, बासमती चावल और मसाले दुनियाभर में मशहूर हो चुके हैं. यहां के कपड़े, खासतौर से खादी, रक्षा के क्षेत्र में मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस आदि दुनिया में निर्यात की जाती हैं. चलिए जानें कि भारत इसके अलावा और कौन-कौन सी चीजें दुनिया को बेचता है.
Published at : 05 Oct 2025 11:43 AM (IST)
जनरल नॉलेज
