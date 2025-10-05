मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?

India International Trade: कभी भारतीय मसालों की खुशबू से दुनिया दीवानी थी, अब भारत की मिसाइलें भी वैश्विक बाजार में धमाका कर रही हैं. आइए जानें कि कैसे भारत दुनिया का नया ब्रांड बन रहा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Oct 2025 11:43 AM (IST)
भारत पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है. टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं हर क्षेत्र में भारत की तरक्की हुई है. कृषि के क्षेत्र में भारत के मखाना, बासमती चावल और मसाले दुनियाभर में मशहूर हो चुके हैं. यहां के कपड़े, खासतौर से खादी, रक्षा के क्षेत्र में मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस आदि दुनिया में निर्यात की जाती हैं. चलिए जानें कि भारत इसके अलावा और कौन-कौन सी चीजें दुनिया को बेचता है.

भारत का मसाला उद्योग आज भी विश्व बाजार में एक मजबूत पहचान रखता है. हल्दी, इलायची और काली मिर्च जैसे पारंपरिक मसालों की मांग यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व तक बनी हुई हैं.
असम की चाय और कोर्ग की कॉफी अपने स्वाद और सुगंध से अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन चुके हैं. भारतीय मसालों की यही खासियत है कि वे हर रसोई में स्वाद और खुशबू का अलग जादू बिखेरते हैं.
भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक देश भी बन गया है. ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण और तकनीकी सिस्टम अब अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं.
भारतीय रेलवे भी इस सूची में शामिल है, जो 16 से अधिक देशों को कोच और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कर रहा है. यह न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को भी दर्शाता है.
भारत की हस्तकला और कपड़ा उद्योग की बात करें तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. रेशम, कपास और हैंडीक्राफ्ट ड्रेस न सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बल्कि भारतीय परंपरा की झलक भी पेश करते हैं.
इसके साथ ही हीरे और सोने-चांदी के आभूषणों का निर्यात अमेरिका, यूरोप और यूएई जैसे देशों में लगातार बढ़ रहा है.
भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और यह उपाधि बिल्कुल सही है. यहां की दवाएं और वैक्सीन न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छी हैं. कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री मिशन के तहत कई देशों को टीके भेजकर वैश्विक स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाई थी.
भारत का रासायनिक उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है. फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल और अन्य औद्योगिक रसायनों की आपूर्ति कई देशों में की जाती है. ये उत्पाद कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के लिए जरूरी हैं, जिससे भारत का निर्यात पोर्टफोलियो और विविध बनता जा रहा है.
भारत की उपजाऊ भूमि इसे कृषि निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनाती है. मखाना, बासमती चावल, गेहूं, आम, केला और कई फल-सब्जियां भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट उत्पाद हैं. खासतौर से बासमती चावल को यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका तक भेजा जाता है, जिसकी खुशबू और स्वाद ने दुनिया भर के खाने वालों को दीवाना बना दिया है.
Published at : 05 Oct 2025 11:43 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

