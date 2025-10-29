हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं भारत के 7 सबसे मशहूर पशु मेले, इंसानों से ज्यादा नजर आते हैं जानवर

ये हैं भारत के 7 सबसे मशहूर पशु मेले, इंसानों से ज्यादा नजर आते हैं जानवर

Most Famous Animal Fairs: क्या आपने कभी ऐसा मेला देखा है जहां इंसानों से ज्यादा भीड़ जानवरों की होती है? जहां ऊंट, घोड़े, बैल और हाथी जैसे कई पशु नजर आते हैं. चलिए जानवरों के मेले के बारे में जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Oct 2025 01:08 PM (IST)
Most Famous Animal Fairs: क्या आपने कभी ऐसा मेला देखा है जहां इंसानों से ज्यादा भीड़ जानवरों की होती है? जहां ऊंट, घोड़े, बैल और हाथी जैसे कई पशु नजर आते हैं. चलिए जानवरों के मेले के बारे में जानें.

भारत की मिट्टी में सिर्फ त्योहार ही नहीं, मेलों की खुशबू भी बसती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मेले ऐसे भी हैं जहां इंसान नहीं, जानवर असली सितारे होते हैं? ये हैं भारत के सात सबसे मशहूर पशु मेले, जहां ऊंट, बैल, घोड़े, भैंसा, हाथी ही आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं. इन मेलों में हर साल लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन इंसानों से ज्यादा नजर आते हैं सजे-धजे जानवर, जिनकी शोभा देखते ही बनती है. राजस्थान में इस वक्त पुष्कर मेला चल रहा है. चलिए इसी क्रम में भारत के 7 मशहूर पशु मेलों के बारे में जान लेते हैं.

1/7
इनमें सबसे पहले आता है सोनपुर मेला, जो कि बिहार का गर्व और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है. यह गंगा और गंडक नदियों के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगता है. कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत हजारों साल पहले भगवान हरिहरनाथ के मंदिर के इर्द-गिर्द हुई थी. यहां कभी हाथियों का सबसे बड़ा व्यापार होता था, और आज भी यह मेला अपनी पारंपरिक शानो-शौकत के लिए जाना जाता है.
2/7
दूसरा नाम आता है पुष्कर मेला, राजस्थान का, जो इस वक्त चल रहा है. यह सिर्फ ऊंटों का व्यापार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है. यहां सजे हुए ऊंटों की परेड होती है, ऊंट दौड़ का रोमांच देखने लायक होता है और सबसे दिलचस्प होता है सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता. यहां भी किस्म-किस्म के जानवर दिखाई देते हैं.
3/7
इसके बाद बारी आती है नागौर पशु मेले की, जो राजस्थान के दिल में बसता है. यहां बैल, घोड़े और ऊंटों का व्यापार होता है. किसानों और पशुपालकों के लिए यह मेला एक वार्षिक अवसर है, जहां पशु सिर्फ जीव नहीं, बल्कि घर के सदस्य की तरह देखे जाते हैं.
4/7
बलदेव पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला भी राजस्थान के ग्रामीण जीवन की झलक पेश करते हैं. चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, जहां नदी किनारे हजारों पशु खरीदे-बेचे जाते हैं. वहां की सुबह धूल भरे आसमान में गूंजते घंटे और पशुओं की आवाजों के साथ एक अलग ही माहौल बनता है.
5/7
उत्तर प्रदेश का ददरी मेला भी किसी से कम नहीं है. यह देश का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है, जो कार्तिक पूर्णिमा के साथ शुरू होता है. गंगा स्नान के बाद लोग यहां पशु व्यापार करते हैं और यह आयोजन एक धार्मिक उत्सव में बदल जाता है.
6/7
हरियाणा का पशु मेला अपनी नस्लदार गायों, भैंसों और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है. यहां किसानों के बीच प्रतियोगिताएं होती हैं कि कौन सा पशु सबसे ताकतवर है, कौन सबसे ज्यादा दूध देता है.
7/7
इन मेलों में सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की ग्रामीण आत्मा बसती है. ये वो जगहें हैं जहां संस्कृति, परंपरा और पशुप्रेम एक साथ दिखाई देते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 01:08 PM (IST)
Pushkar Mela Animal Fairs Pushkar Mela 2025 Famous Animal Fairs Of India

