ये हैं भारत के 7 सबसे मशहूर पशु मेले, इंसानों से ज्यादा नजर आते हैं जानवर

इनमें सबसे पहले आता है सोनपुर मेला, जो कि बिहार का गर्व और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है. यह गंगा और गंडक नदियों के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगता है. कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत हजारों साल पहले भगवान हरिहरनाथ के मंदिर के इर्द-गिर्द हुई थी. यहां कभी हाथियों का सबसे बड़ा व्यापार होता था, और आज भी यह मेला अपनी पारंपरिक शानो-शौकत के लिए जाना जाता है.