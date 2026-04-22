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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजगर्मी से जूझ रहे दुनिया के टॉप-20 शहरों में 19 भारत के, जानें क्या है 20वें शहर का नाम?

गर्मी से जूझ रहे दुनिया के टॉप-20 शहरों में 19 भारत के, जानें क्या है 20वें शहर का नाम?

अप्रैल की तेज धूप ने रिकॉर्ड तोड़े हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में स्थित हैं. भीषण लू और गर्मी ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत को अपनी चपेट में ले लिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Apr 2026 02:57 PM (IST)
अप्रैल की तेज धूप ने रिकॉर्ड तोड़े हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में स्थित हैं. भीषण लू और गर्मी ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत को अपनी चपेट में ले लिया है.

अप्रैल का महीना शुरू होते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. AQI.in द्वारा 21 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने देश को सन्न कर दिया है. दुनिया के टॉप-20 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत का दबदबा इतना ज्यादा है कि टॉप-20 में से 19 शहर हमारे ही देश के हैं. पारा 44 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है. आखिर भारत के किन इलाकों में गर्मी का कहर सबसे ज्यादा है और इन 19 शहरों के अलावा 20वां शहर कौन सा है.

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देश में गर्मी का आलम यह है कि भागलपुर (बिहार), तालचेर (ओडिशा) और आसनसोल (पश्चिम बंगाल) फिलहाल दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में शीर्ष पर हैं. इन तीनों शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा बताता है कि भीषण लू (हीटवेव) का असर कितना गहरा है.
देश में गर्मी का आलम यह है कि भागलपुर (बिहार), तालचेर (ओडिशा) और आसनसोल (पश्चिम बंगाल) फिलहाल दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में शीर्ष पर हैं. इन तीनों शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा बताता है कि भीषण लू (हीटवेव) का असर कितना गहरा है.
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भारत का मौसम विभाग भी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच गर्मी का कहर और बढ़ सकता है. पारा 43 से 44 डिग्री के स्तर को पार करना अब सामान्य बात हो गई है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है.
भारत का मौसम विभाग भी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच गर्मी का कहर और बढ़ सकता है. पारा 43 से 44 डिग्री के स्तर को पार करना अब सामान्य बात हो गई है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है.
Published at : 22 Apr 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Heatwave Alert Extreme Heat In India India Heatwave 2026 Global Heat Surge

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