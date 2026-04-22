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गर्मी से जूझ रहे दुनिया के टॉप-20 शहरों में 19 भारत के, जानें क्या है 20वें शहर का नाम?
अप्रैल की तेज धूप ने रिकॉर्ड तोड़े हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में स्थित हैं. भीषण लू और गर्मी ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत को अपनी चपेट में ले लिया है.
अप्रैल का महीना शुरू होते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. AQI.in द्वारा 21 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने देश को सन्न कर दिया है. दुनिया के टॉप-20 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत का दबदबा इतना ज्यादा है कि टॉप-20 में से 19 शहर हमारे ही देश के हैं. पारा 44 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है. आखिर भारत के किन इलाकों में गर्मी का कहर सबसे ज्यादा है और इन 19 शहरों के अलावा 20वां शहर कौन सा है.
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Published at : 22 Apr 2026 02:57 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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भावेष पाण्डेय
Opinion