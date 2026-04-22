गर्मी से जूझ रहे दुनिया के टॉप-20 शहरों में 19 भारत के, जानें क्या है 20वें शहर का नाम?

देश में गर्मी का आलम यह है कि भागलपुर (बिहार), तालचेर (ओडिशा) और आसनसोल (पश्चिम बंगाल) फिलहाल दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में शीर्ष पर हैं. इन तीनों शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा बताता है कि भीषण लू (हीटवेव) का असर कितना गहरा है.