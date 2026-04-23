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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIMD Heatwave Alert : येलो-ऑरेंज और रेड... कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट होता है जारी, कैसे तय होते हैं रंग?

IMD Heatwave Alert : येलो-ऑरेंज और रेड... कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट होता है जारी, कैसे तय होते हैं रंग?

IMD Heatwave Alert : ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए जाने वाले अलर्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे समय रहते सावधानी बरती जा सके और खुद को सुरक्षित रखा जा सके.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Apr 2026 07:29 AM (IST)
IMD Heatwave Alert : ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए जाने वाले अलर्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे समय रहते सावधानी बरती जा सके और खुद को सुरक्षित रखा जा सके.

देश में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी बनती जा रही है. अप्रैल के महीने में ही तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह आम लोगों के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए जाने वाले अलर्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे समय रहते सावधानी बरती जा सके और खुद को सुरक्षित रखा जा सके. मौसम विभाग अलग-अलग रंगों के जरिए लोगों को पहले से चेतावनी देता है. इनके पीछे खास खतरे के स्तर जुड़े होते हैं. खासकर गर्मी (हीटवेव) के दौरान येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि येलो-ऑरेंज और रेड कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट जारी होता है और रंग कैसे तय होते हैं.

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जब तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है, तब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है. इसका मकसद लोगों को पहले से सचेत करना होता है, जिससे लोग जरूरी सावधानियां अपना सकें.
जब तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है, तब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है. इसका मकसद लोगों को पहले से सचेत करना होता है, जिससे लोग जरूरी सावधानियां अपना सकें.
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जब तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ता है और हीटवेव की शुरुआत होती है, तब येलो अलर्ट जारी किया जाता है. आमतौर पर तापमान 40°C के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है. इसका मतलब है कि अभी खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए. इस दौरान धूप में कम निकलना, पानी ज्यादा पीना और हल्के कपड़े पहनना जरूरी होता है.
जब तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ता है और हीटवेव की शुरुआत होती है, तब येलो अलर्ट जारी किया जाता है. आमतौर पर तापमान 40°C के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है. इसका मतलब है कि अभी खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए. इस दौरान धूप में कम निकलना, पानी ज्यादा पीना और हल्के कपड़े पहनना जरूरी होता है.
Published at : 23 Apr 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Heatwave Alert IMD Alert Temperature Range Heat Wave Protection

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