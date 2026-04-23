जब तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ता है और हीटवेव की शुरुआत होती है, तब येलो अलर्ट जारी किया जाता है. आमतौर पर तापमान 40°C के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है. इसका मतलब है कि अभी खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए. इस दौरान धूप में कम निकलना, पानी ज्यादा पीना और हल्के कपड़े पहनना जरूरी होता है.