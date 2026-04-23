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IMD Heatwave Alert : येलो-ऑरेंज और रेड... कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट होता है जारी, कैसे तय होते हैं रंग?
IMD Heatwave Alert : ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए जाने वाले अलर्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे समय रहते सावधानी बरती जा सके और खुद को सुरक्षित रखा जा सके.
देश में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी बनती जा रही है. अप्रैल के महीने में ही तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह आम लोगों के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए जाने वाले अलर्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे समय रहते सावधानी बरती जा सके और खुद को सुरक्षित रखा जा सके. मौसम विभाग अलग-अलग रंगों के जरिए लोगों को पहले से चेतावनी देता है. इनके पीछे खास खतरे के स्तर जुड़े होते हैं. खासकर गर्मी (हीटवेव) के दौरान येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि येलो-ऑरेंज और रेड कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट जारी होता है और रंग कैसे तय होते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 07:29 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion