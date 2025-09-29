ये है दुनिया का सबसे सबसे ऊंचा पुल, लागत सुनते ही उड़ जाएंगे होश

ग्रैंड कैनियन ब्रिज की ऊंचाई 625 मीटर है. यह पुल बुर्ज खलीफा से लगभग 203 मीटर छोटा है, लेकिन एफिल टावर की तुलना में 9 गुना ज्यादा ऊंचा है. पुल की कुल लंबाई 2890 मीटर है और इसका मुख्य स्पेन 1420 मीटर लंबा है. वहीं इस पुल को बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इसे बेइपान नदी की घाटी पर चट्टानों और खतरनाक ढलानों के बीच बनाया गया ‌‌.