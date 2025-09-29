एक्सप्लोरर
ये है दुनिया का सबसे सबसे ऊंचा पुल, लागत सुनते ही उड़ जाएंगे होश
Huajiang Grand Canyon Bridge: दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन का ग्रैंड कैनियन ब्रिज है.चीन के इस ब्रिज का उद्घाटन 28 सितंबर 2025 को किया गया है. ग्रैंड कैनियन ब्रिज को बनाने में 3 साल का समय लगा था.
दुनिया में ऐसे कई पुल है जो अपनी ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं. इन पुल में जम्मू कश्मीर में स्थित भारत का चिनाब रेल पुल भी शामिल है.यह पुल भी अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है. हालांकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल नहीं है. दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन का चीन का ग्रैंड कैनियन ब्रिज है. इस ब्रिज का उद्घाटन 28 सितंबर 2025 को किया गया है.
Published at : 29 Sep 2025 03:59 PM (IST)
