पीरियड्स के दौरान कैसे क्रिकेट खेलती है महिला टीम, खिताबी मुकाबले को कैसे मैनेज करती हैं लड़कियां?

Periods During Cricket Match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है. आइए यह भी जान लेते हैं कि आखिर ये क्रिकेटर्स पीरियड्स के दौरान कैसे मैनेज करती हैं.

Periods During Cricket Match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है. आइए यह भी जान लेते हैं कि आखिर ये क्रिकेटर्स पीरियड्स के दौरान कैसे मैनेज करती हैं.

मैदान पर जब कैमरे बल्ले और गेंद की टक्कर पर फोकस करते हैं, तब दर्शक सिर्फ स्ट्राइक रेट या विकेट गिनते हैं. लेकिन इन चमकती जीतों के पीछे एक अनकही जंग भी चलती है और वो है पीरियड्स की जंग. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ी अपने क्रिटिकल डे में भी उतनी ही शिद्दत से खेलती हैं जितनी फाइनल मुकाबले में. दर्द, थकान, ऐंठन, मूड स्विंग सब कुछ झेलकर भी मैदान पर मुस्कुराते रहना ही उनकी असली स्ट्रेंथ है. आइए जानें कि वे इसे कैसे मैनेज करती हैं.

दरअसल, पीरियड्स के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे खिलाड़ियों को कमजोरी, डिहाइड्रेशन और फोकस में कमी महसूस होती है. ऐसे में फिट रहना और पूरे चार घंटे तक दौड़ना आसान नहीं होता है. यही वजह है कि महिला टीमों के पास इस दौरान खेलने के लिए एक पूरा मेडिकल और मेंटल प्लान तैयार रहता है.
खिलाड़ी सबसे पहले भरोसा करती हैं दर्द निवारक दवाओं और हॉट पैड्स पर. मैच से पहले टीम फिजियो उन्हें हल्की पेनकिलर डोज देते हैं, ताकि ऐंठन कंट्रोल में रहे. साथ ही पेट पर हॉट पैड लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द कम महसूस होता है.
लेकिन सिर्फ दवा या ट्रीटमेंट ही काफी नहीं है. यहां सबसे ज्यादा काम आती है मेंटल टफनेस. कई खिलाड़ी मानसिक रूप से खुद को तैयार करती हैं कि दर्द पर ध्यान न देकर सिर्फ गेम पर फोकस करना है. कुछ मामलों में अगर दर्द बहुत बढ़ जाए, तो खिलाड़ी कोच से बात करके ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम कर देती हैं.
अब बात आती है हार्मोनल सप्लीमेंट्स और पिल्स की. टीम की सीनियर खिलाड़ी कई बार बड़े टूर्नामेंट्स से पहले डॉक्टर की सलाह से गर्भनिरोधक गोलियां या हार्मोनल टैबलेट्स लेती हैं, जिससे पीरियड्स को कुछ दिनों के लिए टाला जा सके.
यह पूरी तरह मेडिकल सुपरविजन में किया जाता है, ताकि किसी भी साइड इफेक्ट का खतरा न रहे. आधुनिक टीमें अब तकनीक का भी सहारा ले रही हैं. पीरियड ट्रैकिंग ऐप्स के जरिए हर खिलाड़ी के मासिक चक्र को मॉनिटर किया जाता है. इससे कोचिंग स्टाफ को पता चलता है कि कौन-सी खिलाड़ी किस फेज में है और उसके हिसाब से फिटनेस, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग शेड्यूल तय किया जाता है.
खिलाड़ियों की डाइट भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण होती है. आयरन, कैल्शियम, और हाइड्रेशन पर खास ध्यान दिया जाता है. कुछ टीमों में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट खिलाड़ियों को खास पीरियड-फ्रेंडली मील प्लान देते हैं, ताकि उन्हें मैदान पर ऊर्जा की कमी महसूस न हो.
अगर कभी किसी खिलाड़ी को अचानक ज्यादा दर्द या पीरियड रुकने जैसी समस्या दिखे, तो वह तुरंत स्पोर्ट्स गायनोकॉलजिस्ट से सलाह लेती हैं.
