पीरियड्स के दौरान कैसे क्रिकेट खेलती है महिला टीम, खिताबी मुकाबले को कैसे मैनेज करती हैं लड़कियां?
Periods During Cricket Match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है. आइए यह भी जान लेते हैं कि आखिर ये क्रिकेटर्स पीरियड्स के दौरान कैसे मैनेज करती हैं.
मैदान पर जब कैमरे बल्ले और गेंद की टक्कर पर फोकस करते हैं, तब दर्शक सिर्फ स्ट्राइक रेट या विकेट गिनते हैं. लेकिन इन चमकती जीतों के पीछे एक अनकही जंग भी चलती है और वो है पीरियड्स की जंग. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ी अपने क्रिटिकल डे में भी उतनी ही शिद्दत से खेलती हैं जितनी फाइनल मुकाबले में. दर्द, थकान, ऐंठन, मूड स्विंग सब कुछ झेलकर भी मैदान पर मुस्कुराते रहना ही उनकी असली स्ट्रेंथ है. आइए जानें कि वे इसे कैसे मैनेज करती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 04:10 PM (IST)
