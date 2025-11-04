पीरियड्स के दौरान कैसे क्रिकेट खेलती है महिला टीम, खिताबी मुकाबले को कैसे मैनेज करती हैं लड़कियां?

यह पूरी तरह मेडिकल सुपरविजन में किया जाता है, ताकि किसी भी साइड इफेक्ट का खतरा न रहे. आधुनिक टीमें अब तकनीक का भी सहारा ले रही हैं. पीरियड ट्रैकिंग ऐप्स के जरिए हर खिलाड़ी के मासिक चक्र को मॉनिटर किया जाता है. इससे कोचिंग स्टाफ को पता चलता है कि कौन-सी खिलाड़ी किस फेज में है और उसके हिसाब से फिटनेस, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग शेड्यूल तय किया जाता है.