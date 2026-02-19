एआई समिट में लगाना है अपना काउंटर, जानिए कितने लगते हैं पैसे और क्या होता है पूरा प्रोसेस?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है. यह पांच दिन तक चलने वाला बड़ा टेक इवेंट है, जहां देश-विदेश के प्रतिनिधि आए हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Feb 2026 09:07 AM (IST)
राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से शुरू हुआ एआई इम्पैक्ट समिट 20 फरवरी तक चलेगा. यह ग्लोबल साउथ की ओर से आयोजित पहला बड़ा वैश्विक एआई सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के बिजनेसमैन, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे हैं. अब ति इस समिट के लिए 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 30 से ज्यादा देशों के करीब 10,000 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी एआई समिट में अपना काउंटर लगाना चाहते हैं तो जालिए इसके लिए कितने पैसे लगते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है.

1/7
2/7
वहीं इस समिट में अपना काउंटर लगाने के लिए कंपनियों को निर्धारित एग्जिबिशन एरिया में बूथ दिए जाते हैं. इन बूथ को लेने के लिए स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनियां, टेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
AI Impact Summit 2026 Bharat Mandapam Delhi AI Expo Booth Cost

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

