कितने रुपये में मिल जाएगा हीरे का 100 ग्राम चूरा, कैसे खरीद सकते हैं इसे?

कितने रुपये में मिल जाएगा हीरे का 100 ग्राम चूरा, कैसे खरीद सकते हैं इसे?

Diamond Powder Price: हीरे को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी हीरे के पाउडर के बारे में सुना है? ये वो कीमती बारीक कण हैं जो करोड़ों की कीमत रखते हैं. चलिए जानें कि इसे कैसे खरीद सकते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Diamond Powder Price: हीरे को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी हीरे के पाउडर के बारे में सुना है? ये वो कीमती बारीक कण हैं जो करोड़ों की कीमत रखते हैं. चलिए जानें कि इसे कैसे खरीद सकते हैं.

जब हम हीरा शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले चमचमाते रत्नों की छवि बनती है, जो किसी ज्वैलरी शोरूम की शोकेस में रखे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीरा सिर्फ अपनी कटिंग या डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे छोटे रूप यानी हीरे के चूरे में भी उतना ही कीमती होता है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हीरे का चूरा होता क्या है, इसकी कीमत कितनी होती है और इसे कोई आम व्यक्ति कैसे खरीद सकता है.

दरअसल, हीरे का चूरा असल में हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग के दौरान बचा हुआ बारीक पाउडर या छोटे-छोटे कण होते हैं. इसे उद्योगों में बेहद खास कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रिसीजन मशीनिंग, ग्लास कटिंग, पॉलिशिंग और लेजर टेक्नोलॉजी में.
दरअसल, हीरे का चूरा असल में हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग के दौरान बचा हुआ बारीक पाउडर या छोटे-छोटे कण होते हैं. इसे उद्योगों में बेहद खास कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रिसीजन मशीनिंग, ग्लास कटिंग, पॉलिशिंग और लेजर टेक्नोलॉजी में.
चूंकि यह असली डायमंड से ही बनता है, इसलिए इसकी कीमत भी कम नहीं होती है. मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक, हीरे के चूरे की कीमत इसकी क्वालिटी और शुद्धता के आधार पर तय होती है.
चूंकि यह असली डायमंड से ही बनता है, इसलिए इसकी कीमत भी कम नहीं होती है. मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक, हीरे के चूरे की कीमत इसकी क्वालिटी और शुद्धता के आधार पर तय होती है.
अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड डस्ट की बात करें, तो इसकी कीमत लगभग 3 से 10 लाख रुपये प्रति 100 ग्राम तक हो सकती है. वहीं, अगर यह ज्वेलरी ग्रेड या एक्सपोर्ट क्वालिटी का चूरा है, तो इसका दाम इससे भी कई गुना ज्यादा जा सकता है.
अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड डस्ट की बात करें, तो इसकी कीमत लगभग 3 से 10 लाख रुपये प्रति 100 ग्राम तक हो सकती है. वहीं, अगर यह ज्वेलरी ग्रेड या एक्सपोर्ट क्वालिटी का चूरा है, तो इसका दाम इससे भी कई गुना ज्यादा जा सकता है.
कुछ कंपनियां इसे कैरट में भी बेचती हैं, जहां 1 कैरट की कीमत 800 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है. यानी अगर आप 100 ग्राम हीरे का चूरा खरीदना चाहें, तो आपको लाखों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.
कुछ कंपनियां इसे कैरट में भी बेचती हैं, जहां 1 कैरट की कीमत 800 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है. यानी अगर आप 100 ग्राम हीरे का चूरा खरीदना चाहें, तो आपको लाखों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.
हीरे का चूरा आमतौर पर ओपन मार्केट में नहीं बिकता है. यह खास तौर पर डायमंड ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल सप्लायर्स या डायमंड पॉलिशिंग कंपनियों के जरिए ही उपलब्ध होता है. आप इसे कानूनी रूप से खरीदने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड लाइसेंस या प्रमाणित डीलरों के पास जाकर ऑर्डर कर सकते हैं.
हीरे का चूरा आमतौर पर ओपन मार्केट में नहीं बिकता है. यह खास तौर पर डायमंड ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल सप्लायर्स या डायमंड पॉलिशिंग कंपनियों के जरिए ही उपलब्ध होता है. आप इसे कानूनी रूप से खरीदने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड लाइसेंस या प्रमाणित डीलरों के पास जाकर ऑर्डर कर सकते हैं.
कुछ इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे Alibaba या Gemological वेबसाइट्स, इंडस्ट्रियल डायमंड डस्ट की बिक्री करते हैं, लेकिन इसके लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन या ट्रांजैक्शन अप्रूवल जरूरी होता है.
कुछ इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे Alibaba या Gemological वेबसाइट्स, इंडस्ट्रियल डायमंड डस्ट की बिक्री करते हैं, लेकिन इसके लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन या ट्रांजैक्शन अप्रूवल जरूरी होता है.
साधारण व्यक्ति भी इसे खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ डेकोरेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या कलेक्शन के लिए. इसके लिए आपको GST पंजीकृत विक्रेता से इनवॉइस लेना जरूरी है. हालांकि, यह निवेश के रूप में प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि डायमंड डस्ट का रीसेल मार्केट बहुत सीमित है.
साधारण व्यक्ति भी इसे खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ डेकोरेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या कलेक्शन के लिए. इसके लिए आपको GST पंजीकृत विक्रेता से इनवॉइस लेना जरूरी है. हालांकि, यह निवेश के रूप में प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि डायमंड डस्ट का रीसेल मार्केट बहुत सीमित है.
Published at : 07 Nov 2025 06:23 PM (IST)
Diamond Powder Diamond Powder Price 100 Gram Diamond Powder Cost

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

