कितने रुपये में मिल जाएगा हीरे का 100 ग्राम चूरा, कैसे खरीद सकते हैं इसे?

हीरे का चूरा आमतौर पर ओपन मार्केट में नहीं बिकता है. यह खास तौर पर डायमंड ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल सप्लायर्स या डायमंड पॉलिशिंग कंपनियों के जरिए ही उपलब्ध होता है. आप इसे कानूनी रूप से खरीदने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड लाइसेंस या प्रमाणित डीलरों के पास जाकर ऑर्डर कर सकते हैं.