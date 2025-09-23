हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
50 Bigha Farm House Cost: 50 बीघा जमीन पर बनवाना हो फॉर्म हाउस, तो कितनी लगेगी सीमेंट, बालू और मौरंग

50 Bigha Farm House Cost: 50 बीघा जमीन पर बनवाना हो फॉर्म हाउस, तो कितनी लगेगी सीमेंट, बालू और मौरंग

50 Bigha Farm House Cost: सभी का एक ख्वाब जरुर रहता है कि उनका भी एक खूबसूरत सा फार्म हाउस हो. आज हम जानेंगे कि अगर 50 बीघा की जमीन पर फार्म हाउस बनाना हो तो उसमें सीमेंट, बालू और मौरंग कितना लगेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 03:31 PM (IST)
50 Bigha Farm House Cost: सभी का एक ख्वाब जरुर रहता है कि उनका भी एक खूबसूरत सा फार्म हाउस हो. आज हम जानेंगे कि अगर 50 बीघा की जमीन पर फार्म हाउस बनाना हो तो उसमें सीमेंट, बालू और मौरंग कितना लगेगा.

50 Bigha Farm House Cost: 50 बीघा जमीन पर फार्म हाउस बनाना कई लोगों का एक बड़ा सपना होता है. लेकिन सवाल यह है कि फार्म हाउस को बनाने के लिए कितना सीमेंट, बालू और मौरंग की जरूरत पड़ेगी. अभी हाल ही में सीमेंट और स्टील पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है. इसके बाद निर्माण सामग्री की लागत में 5% तक की कमी आ सकती है. अब सभी चीजों की सटीक मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं क्या-क्या चीजें रखती हैं मायने.

1/6
भले ही प्लॉट 50 बीघा का हो लेकिन फार्म हाउस केवल उसके एक हिस्से में ही बनेगा. इसलिए वर्ग फुट का हिसाब लगाना जरूरी है. आज हम उदाहरण के लिए बात करेंगे 1000 वर्ग फुट के फार्म हाउस की.
भले ही प्लॉट 50 बीघा का हो लेकिन फार्म हाउस केवल उसके एक हिस्से में ही बनेगा. इसलिए वर्ग फुट का हिसाब लगाना जरूरी है. आज हम उदाहरण के लिए बात करेंगे 1000 वर्ग फुट के फार्म हाउस की.
2/6
चाहे फार्म हाउस एक मंजिला हो या दो मंजिला, फार्म हाउस का डिजाइन काफी ज्यादा अहम होता है. दो मंजिला फार्म हाउस के लिए मजबूत नींव, कॉलम, बीम और फर्श के लिए ज्यादा सीमेंट और बजरी लगेगी.
चाहे फार्म हाउस एक मंजिला हो या दो मंजिला, फार्म हाउस का डिजाइन काफी ज्यादा अहम होता है. दो मंजिला फार्म हाउस के लिए मजबूत नींव, कॉलम, बीम और फर्श के लिए ज्यादा सीमेंट और बजरी लगेगी.
3/6
साथ ही सामग्री की गुणवत्ता भी लागत को प्रभावित करती है. उच्च ग्रेड के सीमेंट और एग्रीगेट ज्यादा मजबूती के साथ कम मात्रा में लगते हैं. लेकिन कम क्वालिटी वाले सामान से उतनी ही स्थिरता पाने के लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है.
साथ ही सामग्री की गुणवत्ता भी लागत को प्रभावित करती है. उच्च ग्रेड के सीमेंट और एग्रीगेट ज्यादा मजबूती के साथ कम मात्रा में लगते हैं. लेकिन कम क्वालिटी वाले सामान से उतनी ही स्थिरता पाने के लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है.
4/6
सीमेंट, रेत, बजरी का अनुपात कंक्रीट के लिए 1:2:4 होता है. इसी से पता चलता है कि कितनी सामग्री की जरूरत होगी.
सीमेंट, रेत, बजरी का अनुपात कंक्रीट के लिए 1:2:4 होता है. इसी से पता चलता है कि कितनी सामग्री की जरूरत होगी.
5/6
1000 वर्ग फुट के दो मंजिला फार्म हाउस के लिए लगभग 500 से 550 सीमेंट बैग (50 केजी प्रत्येक बैग) की जरूरत हो सकती है. इनमें से 301 बैग छत और कॉलम जैसे आरसीसी के लिए, 76 बैग ईंटों के लिए, 90 बैग फर्श के लिए और 56 बैग प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल में लगा सकते हैं.
1000 वर्ग फुट के दो मंजिला फार्म हाउस के लिए लगभग 500 से 550 सीमेंट बैग (50 केजी प्रत्येक बैग) की जरूरत हो सकती है. इनमें से 301 बैग छत और कॉलम जैसे आरसीसी के लिए, 76 बैग ईंटों के लिए, 90 बैग फर्श के लिए और 56 बैग प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल में लगा सकते हैं.
6/6
रेत की जरूरत भी लगभग 25 से 30 टन की होती है. रेत मोर्टार और कंक्रीट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए सटीक अनुमान लगाना काफी जरूरी है. कंक्रीट और नींव को काम के लिए मौरंग की जरूरत होती है. 1000 वर्ग फुट के फार्म हाउस के लिए लगभग 35 से 40 टन की जरूरत होती है.
रेत की जरूरत भी लगभग 25 से 30 टन की होती है. रेत मोर्टार और कंक्रीट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए सटीक अनुमान लगाना काफी जरूरी है. कंक्रीट और नींव को काम के लिए मौरंग की जरूरत होती है. 1000 वर्ग फुट के फार्म हाउस के लिए लगभग 35 से 40 टन की जरूरत होती है.
Published at : 23 Sep 2025 03:28 PM (IST)
Farmhouse Materials Cement Requirement Sand Quantity

