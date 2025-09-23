रेत की जरूरत भी लगभग 25 से 30 टन की होती है. रेत मोर्टार और कंक्रीट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए सटीक अनुमान लगाना काफी जरूरी है. कंक्रीट और नींव को काम के लिए मौरंग की जरूरत होती है. 1000 वर्ग फुट के फार्म हाउस के लिए लगभग 35 से 40 टन की जरूरत होती है.