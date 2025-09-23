एक्सप्लोरर
50 Bigha Farm House Cost: 50 बीघा जमीन पर बनवाना हो फॉर्म हाउस, तो कितनी लगेगी सीमेंट, बालू और मौरंग
50 Bigha Farm House Cost: सभी का एक ख्वाब जरुर रहता है कि उनका भी एक खूबसूरत सा फार्म हाउस हो. आज हम जानेंगे कि अगर 50 बीघा की जमीन पर फार्म हाउस बनाना हो तो उसमें सीमेंट, बालू और मौरंग कितना लगेगा.
50 Bigha Farm House Cost: 50 बीघा जमीन पर फार्म हाउस बनाना कई लोगों का एक बड़ा सपना होता है. लेकिन सवाल यह है कि फार्म हाउस को बनाने के लिए कितना सीमेंट, बालू और मौरंग की जरूरत पड़ेगी. अभी हाल ही में सीमेंट और स्टील पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है. इसके बाद निर्माण सामग्री की लागत में 5% तक की कमी आ सकती है. अब सभी चीजों की सटीक मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं क्या-क्या चीजें रखती हैं मायने.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Sep 2025 03:28 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'शहीदों की धरती,' जानिए क्या है इसके पीछे का इतिहास
जनरल नॉलेज
7 Photos
मुगल ही नहीं, अंग्रेज भी भारत के इस राज्य को कभी नहीं बना पाए गुलाम, जान लें इसका नाम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion