दुनिया में मौत की सजा देने के कितने तरीके, जानें कब से दी जा रही फांसी?

कुछ देश आज भी फायरिंग स्क्वॉड का इस्तेमाल करते हैं, कैदी को दीवार या खंभे से बांध कर पांच या उससे ज्यादा निशानेबाज उसके दिल की तरफ गोलियां चलाते हैं. यह तरीका इंडोनेशिया, यमन, चीन और सोमालिया में आम है. सबसे विवादित तरीका है सिर कलम करना. 2022 तक यह सिर्फ सऊदी अरब में आधिकारिक रूप से अपनाया जाता था. वहां दोषी को सार्वजनिक जगह पर तलवार से एक ही वार में मार दिया जाता है. कैदी को आंखों पर पट्टी बांधकर और सफेद कपड़ों में लाकर यह मौत दी जाती है.