दुनिया में मौत की सजा देने के कितने तरीके, जानें कब से दी जा रही फांसी?
Death Penalty: मौत की सजा को लेकर आज भी दुनिया में उतनी ही बहस है, जितनी सदियों पहले करती थी. फर्क सिर्फ इतना है कि तरीके बदले हैं. आइए दुनिया में मौत के तरीकों के बारे में जानें.
मौत की सजा, यह सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सदियों से चलती आ रही एक क्रूर परंपरा है. इंसानियत की शुरुआत से लेकर आज की आधुनिक तकनीक तक, दुनिया ने अपराधियों को खत्म करने के कितने तरीके अपनाए, इसका हिसाब शायद खुद इतिहास भी न रख पाए. लेकिन सवाल वही है कि आखिर मौत कैसे दी जाती है? फांसी कब शुरू हुई? किन देशों में कौन-सा तरीका आज भी चलन में है? और क्यों कुछ देशों ने तो इसे सार्वजनिक तमाशा तक बना दिया? आइए जानें.
Published at : 18 Nov 2025 01:35 PM (IST)
जनरल नॉलेज
