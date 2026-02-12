भारत में कितने लोगों के पास है लैम्बॉर्गिनी, जानें एक कार खरीदने में कम से कम कितना आता है खर्च?

कानपुर लैंबॉर्गिनी केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. 8 फरवरी को वीआईपी रोड पर एक लैम्बॉर्गिनी के अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मारने का मामला सामने आया था. मामला अदालत में है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर भारत में मौजूद सुपरकार कल्चर को चर्चा में ला दिया है.