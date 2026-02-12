भारत में कितने लोगों के पास है लैम्बॉर्गिनी, जानें एक कार खरीदने में कम से कम कितना आता है खर्च?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत में कितने लोगों के पास है लैम्बॉर्गिनी, जानें एक कार खरीदने में कम से कम कितना आता है खर्च?

कानपुर में हुए हादसे के बाद सुपर लग्जरी कार लैम्बॉर्गिनी कार फिर चर्चा में है. जानिए भारत में कितने लोगों के पास ये सुपरकारें हैं और एक खरीदने में कितने करोड़ रुपये खर्चा होते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Feb 2026 12:47 PM (IST)
कानपुर की वीआईपी रोड पर 8 फरवरी को हुई एक तेज रफ्तार लैम्बॉर्गिनी कार टक्कर का मामला सुर्खियों में है. करोड़ों की कीमत वाली लैम्बॉर्गिनी जब सड़क पर बेकाबू हुई तो चर्चा सिर्फ आरोपी की नहीं, बल्कि उस कार की कीमत और उसके मालिकों की दुनिया पर भी होने लगी. आइए जानें कि भारत में आखिर कितने लोगों के पास इतनी महंगी सुपरकार है? और भारत में लैम्बॉर्गिनी कार खरीदने का पूरा खर्च कितना होता है.

कानपुर लैंबॉर्गिनी केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. 8 फरवरी को वीआईपी रोड पर एक लैम्बॉर्गिनी के अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मारने का मामला सामने आया था. मामला अदालत में है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर भारत में मौजूद सुपरकार कल्चर को चर्चा में ला दिया है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 की शुरुआत तक भारत की सड़कों पर लगभग 800 या उससे ज्यादा लैम्बॉर्गिनी कारें मौजूद हैं. बीते कुछ सालों में इस ब्रांड की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है.
Published at : 12 Feb 2026 12:47 PM (IST)
