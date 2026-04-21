1 गैलन क्रूड ऑयल से कितना निकलता है पेट्रोल-डीजल? CNG-LPG का भी समझ लें हिसाब

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का कारोबार लीटर में नहीं, बल्कि गैलन और बैरल में होता है. एक गैलन का मानक पैमाना अमेरिका के हिसाब से लगभग 3.785 लीटर होता है. जब हम बैरल की बात करते हैं, तो यह गैलन से काफी बड़ा होता है. एक मानक बैरल में 42 गैलन कच्चा तेल आता है, जिसे लीटर में बदलें तो यह करीब 159 लीटर के बराबर बैठता है.