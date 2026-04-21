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1 गैलन क्रूड ऑयल से कितना निकलता है पेट्रोल-डीजल? CNG-LPG का भी समझ लें हिसाब
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच इनके उत्पादन का गणित समझना जरूरी है. एक गैलन तेल की रिफाइनिंग से एलपीजी, जेट फ्यूल और अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, वहीं सीएनजी का स्रोत पूरी तरह अलग है.
जब भी पेट्रोल पंप पर तेल की बढ़ती कीमतों की चर्चा होती है, तो हमारे जेहन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर कच्चा तेल रिफाइन होकर हमारे ईंधन की टंकी तक कैसे पहुंचता है. क्या आप जानते हैं कि एक गैलन कच्चे तेल से हमें असल में कितना पेट्रोल या डीजल मिलता है? यह प्रक्रिया केवल ईंधन ही नहीं, बल्कि रसोई गैस और डामर जैसे कई अन्य उत्पादों को भी जन्म देती है. आइए जानें.
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Published at : 21 Apr 2026 06:07 PM (IST)
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