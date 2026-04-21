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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज1 गैलन क्रूड ऑयल से कितना निकलता है पेट्रोल-डीजल? CNG-LPG का भी समझ लें हिसाब

1 गैलन क्रूड ऑयल से कितना निकलता है पेट्रोल-डीजल? CNG-LPG का भी समझ लें हिसाब

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच इनके उत्पादन का गणित समझना जरूरी है. एक गैलन तेल की रिफाइनिंग से एलपीजी, जेट फ्यूल और अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, वहीं सीएनजी का स्रोत पूरी तरह अलग है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Apr 2026 06:08 PM (IST)
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच इनके उत्पादन का गणित समझना जरूरी है. एक गैलन तेल की रिफाइनिंग से एलपीजी, जेट फ्यूल और अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, वहीं सीएनजी का स्रोत पूरी तरह अलग है.

जब भी पेट्रोल पंप पर तेल की बढ़ती कीमतों की चर्चा होती है, तो हमारे जेहन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर कच्चा तेल रिफाइन होकर हमारे ईंधन की टंकी तक कैसे पहुंचता है. क्या आप जानते हैं कि एक गैलन कच्चे तेल से हमें असल में कितना पेट्रोल या डीजल मिलता है? यह प्रक्रिया केवल ईंधन ही नहीं, बल्कि रसोई गैस और डामर जैसे कई अन्य उत्पादों को भी जन्म देती है. आइए जानें.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का कारोबार लीटर में नहीं, बल्कि गैलन और बैरल में होता है. एक गैलन का मानक पैमाना अमेरिका के हिसाब से लगभग 3.785 लीटर होता है. जब हम बैरल की बात करते हैं, तो यह गैलन से काफी बड़ा होता है. एक मानक बैरल में 42 गैलन कच्चा तेल आता है, जिसे लीटर में बदलें तो यह करीब 159 लीटर के बराबर बैठता है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का कारोबार लीटर में नहीं, बल्कि गैलन और बैरल में होता है. एक गैलन का मानक पैमाना अमेरिका के हिसाब से लगभग 3.785 लीटर होता है. जब हम बैरल की बात करते हैं, तो यह गैलन से काफी बड़ा होता है. एक मानक बैरल में 42 गैलन कच्चा तेल आता है, जिसे लीटर में बदलें तो यह करीब 159 लीटर के बराबर बैठता है.
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यही वजह है कि कच्चा तेल खरीदने और बेचने की पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था इसी पैमाने पर टिकी है. जब रिफाइनरी में एक गैलन यानी करीब 3.78 लीटर कच्चा तेल प्रसंस्करण के लिए जाता है, तो उसे विभिन्न उत्पादों में बांटा जाता है.
यही वजह है कि कच्चा तेल खरीदने और बेचने की पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था इसी पैमाने पर टिकी है. जब रिफाइनरी में एक गैलन यानी करीब 3.78 लीटर कच्चा तेल प्रसंस्करण के लिए जाता है, तो उसे विभिन्न उत्पादों में बांटा जाता है.
Published at : 21 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Petrol Crude Oil Calculation Diesel From One Gallon Crude Oil

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