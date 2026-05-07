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Noise Pollution: डीजे की कितनी तेज आवाज को सहन कर सकते हैं इंसान और पक्षी, कितने DB पर हो सकती है मौत?
Noise Pollution: आवाज की तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है. आइए जानते हैं कि कितने डेसीबल पर इंसान या फिर पक्षियों की मौत हो सकती है.
Noise Pollution: हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डीजे म्यूजिक से 140 मुर्गियों की मौत हो गई थी. इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा शोर सेहत के लिए कितना गंभीर खतरा बन सकता है. लेकिन यह खतरा सिर्फ जानवर या पक्षियों में नहीं होता बल्कि इंसानों के लिए भी होता है. इस शोर की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है. आइए जानते हैं कि कितने डेसीबल पर मौत हो सकती है.
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Published at : 07 May 2026 04:34 PM (IST)
Tags :Noise Pollution Dj Sound Decibel Limit
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