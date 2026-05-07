हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNoise Pollution: डीजे की कितनी तेज आवाज को सहन कर सकते हैं इंसान और पक्षी, कितने DB पर हो सकती है मौत?

Noise Pollution: डीजे की कितनी तेज आवाज को सहन कर सकते हैं इंसान और पक्षी, कितने DB पर हो सकती है मौत?

Noise Pollution: आवाज की तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है. आइए जानते हैं कि कितने डेसीबल पर इंसान या फिर पक्षियों की मौत हो सकती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 May 2026 04:34 PM (IST)
Noise Pollution: आवाज की तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है. आइए जानते हैं कि कितने डेसीबल पर इंसान या फिर पक्षियों की मौत हो सकती है.

Noise Pollution: हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डीजे म्यूजिक से 140 मुर्गियों की मौत हो गई थी. इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा शोर सेहत के लिए कितना गंभीर खतरा बन सकता है. लेकिन यह खतरा सिर्फ जानवर या पक्षियों में नहीं होता बल्कि इंसानों के लिए भी होता है. इस शोर की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है. आइए जानते हैं कि कितने डेसीबल पर मौत हो सकती है.

1/6
आम सेहत के मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लगभग 70 डेसीबल तक की आवाज का स्तर इंसानों के लिए काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है. इस स्तर से ज्यादा देर तक आवाज के संपर्क में रहने से धीरे-धीरे सुनने की शक्ति और मानसिक सुकून पर असर पड़ने लगता है.
आम सेहत के मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लगभग 70 डेसीबल तक की आवाज का स्तर इंसानों के लिए काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है. इस स्तर से ज्यादा देर तक आवाज के संपर्क में रहने से धीरे-धीरे सुनने की शक्ति और मानसिक सुकून पर असर पड़ने लगता है.
2/6
85 डेसिबल से ज्यादा आवाज के स्तर के लगातार संपर्क में रहने से समय के साथ सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है. यही वजह है कि तेज म्यूजिक के बार-बार संपर्क में आने से अक्सर कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है.
85 डेसिबल से ज्यादा आवाज के स्तर के लगातार संपर्क में रहने से समय के साथ सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है. यही वजह है कि तेज म्यूजिक के बार-बार संपर्क में आने से अक्सर कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है.
Published at : 07 May 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Noise Pollution Dj Sound Decibel Limit

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बनाए ब्लूप्रिंट से बंगाल में जीती भाजपा? पीएम मोदी ने भी किया था इसका जिक्र
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बनाए ब्लूप्रिंट से बंगाल में जीती भाजपा? पीएम मोदी ने भी किया था इसका जिक्र
जनरल नॉलेज
Israel Lebanon Conflict: लेबनान और बाइबिल का क्या है कनेक्शन? 70 से ज्यादा बार इस पवित्र किताब में आया है इसका जिक्र
लेबनान और बाइबिल का क्या है कनेक्शन? 70 से ज्यादा बार इस पवित्र किताब में आया है इसका जिक्र
जनरल नॉलेज
Ganga Expressway: क्या सच में महंगा है गंगा एक्सप्रेस-वे? फ्लाइट टिकट से तुलना करने वाले ये सच जान हैरान रह जाएंगे
क्या सच में महंगा है गंगा एक्सप्रेस-वे? फ्लाइट टिकट से तुलना करने वाले ये सच जान हैरान रह जाएंगे
जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Politics: क्या विजय को साइड करके DMK-AIADMK बना सकते हैं सरकार? जान लें पूरा सियासी गणित
क्या विजय को साइड करके DMK-AIADMK बना सकते हैं सरकार? जान लें पूरा सियासी गणित
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
खेल शुरू हुआ, अभी और खेला होगा, क्या ममता संभल लेगी?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
Live: विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget