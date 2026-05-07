आम सेहत के मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लगभग 70 डेसीबल तक की आवाज का स्तर इंसानों के लिए काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है. इस स्तर से ज्यादा देर तक आवाज के संपर्क में रहने से धीरे-धीरे सुनने की शक्ति और मानसिक सुकून पर असर पड़ने लगता है.