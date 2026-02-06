हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Human Survival Limits: बिना खाए-पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, क्या है ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी?

Human Survival Limits: बिना खाए-पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, क्या है ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी?

Human Survival Limits: इंसान के शरीर की एक कैपेसिटी होती है. आइए जानते हैं कि बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Human Survival Limits: इंसान के शरीर की एक कैपेसिटी होती है. आइए जानते हैं कि बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान.

Human Survival Limits: इंसानी शरीर काफी लचीला होता है लेकिन इसकी कुछ बायोलॉजिकल सीमाएं भी होती हैं. बिना खाने और पानी के जिंदा रहना इस बात पर निर्भर होता है कि शरीर दिमाग, दिल और किडनी जैसे जरूरी अंगों को कब तक बचा पाता है. आइए जानते हैं कि बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान.

पानी खून के सर्कुलेशन, तापमान कंट्रोल और गंदगी निकालने के लिए जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी शरीर का लगभग 60% से 70% हिस्सा पानी से बना होता है. इस वजह से डिहाइड्रेशन जल्दी से अंगों के काम को बिगाड़ देता है. एक इंसान बिना पानी के सिर्फ तीन से पांच दिनों तक ही जिंदा रह सकता है. कुछ मामलों में जिंदा रहना एक हफ्ते तक भर सकता है लेकिन गंभीर किडनी फेलियर और अंगों का काम बंद होना आमतौर पर काफी पहले ही हो जाता है.
बिना पानी के खून गाढ़ा हो जाता है. इसी के साथ किडनी टॉक्सिन को फिल्टर करना बंद कर देती है और शरीर का तापमान बेकाबू होकर बढ़ जाता है. दिमाग पर भी असर पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है. डिहाइड्रेशन से मौत अक्सर भूख से मौत की तुलना में ज्यादा तेज और ज्यादा दर्दनाक होती है. यही वजह है कि पानी को हमेशा जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी प्राथमिकता माना जाता है.
Published at : 06 Feb 2026 12:06 PM (IST)
