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पेट्रोल में कैसे होती है मिलावट, जानें कैसे करें असली-नकली का पता?
Petrol Adulteration: कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि पेट्रोल में मिलावट है या फिर नहीं. आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में.
Petrol Adulteration: पेट्रोल मिलावट मुख्य रूप से मुनाफा बढ़ाने के लिए की जाती है. जिसमें केरोसिन, सॉल्वेंट्स, खराब क्वालिटी के केमिकल, पाम ऑयल, जरूरत से ज्यादा एथेनॉल या फिर पानी जैसी सस्ती चीज मिलाई जाती हैं. ऐसा मिलावटी पेट्रोल गाड़ी का माइलेज कम कर सकता है, इंजन की परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकता है और साथ ही धीरे-धीरे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि फ्यूल में मिलावट है या फिर नहीं.
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Published at : 27 Aug 2026 08:57 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion