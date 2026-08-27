पेट्रोल में कैसे होती है मिलावट, जानें कैसे करें असली-नकली का पता?

साफ और सफेद या फिर फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंद को डालें और लगभग 1 से 2 मिनट तक इंतजार करें. शुद्ध पेट्रोल बिना कोई साफ दाग छोड़ें उड़ जाना चाहिए और गहरा निशान या फिर तेल जैसा अवशेष मिलावट का संकेत हो सकता है.