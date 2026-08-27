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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपेट्रोल में कैसे होती है मिलावट, जानें कैसे करें असली-नकली का पता?

पेट्रोल में कैसे होती है मिलावट, जानें कैसे करें असली-नकली का पता?

Petrol Adulteration: कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि पेट्रोल में मिलावट है या फिर नहीं. आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Aug 2026 08:57 PM (IST)
Petrol Adulteration: कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि पेट्रोल में मिलावट है या फिर नहीं. आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में.

Petrol Adulteration: पेट्रोल मिलावट मुख्य रूप से मुनाफा बढ़ाने के लिए की जाती है. जिसमें केरोसिन, सॉल्वेंट्स, खराब क्वालिटी के केमिकल, पाम ऑयल, जरूरत से ज्यादा एथेनॉल या फिर पानी जैसी सस्ती चीज मिलाई जाती हैं. ऐसा मिलावटी पेट्रोल गाड़ी का माइलेज कम कर सकता है, इंजन की परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकता है और साथ ही धीरे-धीरे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि फ्यूल में मिलावट है या फिर नहीं.

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फ्यूल में मिलावट आमतौर पर पेट्रोल में केरोसिन, सॉल्वेंट, खराब क्वालिटी के केमिकल, पाम ऑयल, जरूरत से ज्यादा एथेनॉल या फिर पानी जैसे सस्ती चीजों को मिलाकर किया जाता है. इसे बेचने वाले का मार्जिन बढ़ जाता है लेकिन फ्यूल की क्वालिटी खराब हो जाती है.
फ्यूल में मिलावट आमतौर पर पेट्रोल में केरोसिन, सॉल्वेंट, खराब क्वालिटी के केमिकल, पाम ऑयल, जरूरत से ज्यादा एथेनॉल या फिर पानी जैसे सस्ती चीजों को मिलाकर किया जाता है. इसे बेचने वाले का मार्जिन बढ़ जाता है लेकिन फ्यूल की क्वालिटी खराब हो जाती है.
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साफ और सफेद या फिर फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंद को डालें और लगभग 1 से 2 मिनट तक इंतजार करें. शुद्ध पेट्रोल बिना कोई साफ दाग छोड़ें उड़ जाना चाहिए और गहरा निशान या फिर तेल जैसा अवशेष मिलावट का संकेत हो सकता है.
साफ और सफेद या फिर फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंद को डालें और लगभग 1 से 2 मिनट तक इंतजार करें. शुद्ध पेट्रोल बिना कोई साफ दाग छोड़ें उड़ जाना चाहिए और गहरा निशान या फिर तेल जैसा अवशेष मिलावट का संकेत हो सकता है.
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पेट्रोल की डेंसिटी की एक तय रेंज होती है. इस वजह से ग्राहक फ्यूल भरवाते समय डिस्पेंसरी पर दिखाई देने वाली डेंसिटी रीडिंग की जांच कर सकते हैं.
पेट्रोल की डेंसिटी की एक तय रेंज होती है. इस वजह से ग्राहक फ्यूल भरवाते समय डिस्पेंसरी पर दिखाई देने वाली डेंसिटी रीडिंग की जांच कर सकते हैं.
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जब एक पारदर्शी कंटेनर में पानी में थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मिलाया जाता है तो दोनों लिक्विड अलग-अलग परत बनाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल आम तौर पर पानी में नहीं घुलता. अजीब तरह से मिलना मिलावट का संकेत हो सकता है.
जब एक पारदर्शी कंटेनर में पानी में थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मिलाया जाता है तो दोनों लिक्विड अलग-अलग परत बनाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल आम तौर पर पानी में नहीं घुलता. अजीब तरह से मिलना मिलावट का संकेत हो सकता है.
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असली पेट्रोल आमतौर पर साफ या फिर हल्के पीले रंग का होता है. यह असामान्य रूप से गहरा या फिर धुंधला नहीं दिखना चाहिए.
असली पेट्रोल आमतौर पर साफ या फिर हल्के पीले रंग का होता है. यह असामान्य रूप से गहरा या फिर धुंधला नहीं दिखना चाहिए.
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पेट्रोल की एक खास तेज गंध होती है. अगर फ्यूल में केरोसिन या फिर किसी दूसरे केमिकल जैसी असामान्य रूप से तीखी या अनजान गंध आती है तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है.
पेट्रोल की एक खास तेज गंध होती है. अगर फ्यूल में केरोसिन या फिर किसी दूसरे केमिकल जैसी असामान्य रूप से तीखी या अनजान गंध आती है तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है.
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खराब क्वालिटी या फिर मिलावटी पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में साफ कमी आ सकती है और इसे खराब एक्सीलरेशन, इंजन का अनियमित चलना और स्टार्ट होने में दिक्कत हो सकती है.
खराब क्वालिटी या फिर मिलावटी पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में साफ कमी आ सकती है और इसे खराब एक्सीलरेशन, इंजन का अनियमित चलना और स्टार्ट होने में दिक्कत हो सकती है.
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घर पर की गई जांच से संकेत मिल सकते हैं. लेकिन इससे पक्के तौर पर मिलावट साबित नहीं होती. अगर आपको किसी बात का शक है तो पेट्रोल स्टेशन से क्वालिटी और डेंसिटी से जुड़े जरूरी टेस्ट के बारे में पूछ लेना चाहिए.
घर पर की गई जांच से संकेत मिल सकते हैं. लेकिन इससे पक्के तौर पर मिलावट साबित नहीं होती. अगर आपको किसी बात का शक है तो पेट्रोल स्टेशन से क्वालिटी और डेंसिटी से जुड़े जरूरी टेस्ट के बारे में पूछ लेना चाहिए.
Published at : 27 Aug 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Petrol Adulteration Petrol Adulteration In India How Petrol Is Adulterated

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