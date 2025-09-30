हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDussehra In Sri Lanka: श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है दशहरा, क्या सच में यहां कभी थी सोने की लंका?

Dussehra In Sri Lanka: जल्द ही दशहरा पर्व आने वाला है. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है यह त्योहार.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Sep 2025 05:26 PM (IST)
Dussehra In Sri Lanka: दशहरा जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दक्षिण एशिया में अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. भारत में जहां दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है वहीं श्रीलंका में दशहरा मनाने का एक अलग तरीका है. श्रीलंका के कई हिस्सों में रावण को बुरा नहीं माना जाता बल्कि एक विद्वान राजा के रूप में याद किया जाता है. आइए जानते हैं श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है दशहरा.

श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध समुदाय दोनों ही दशहरा को मानते हैं. यहां पर मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और भक्त भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की पूजा करते हैं.
श्रीलंका में पुतला दहन नहीं होता बल्कि रामायण से प्रेरित कार्यक्रम किए जाते हैं. भारत की रामलीला की तरह यहां पर भी नृत्य, नाटक और संगीत के जरिए से रामायण की प्रस्तुति की जाती है.
यहां पर परिवार क्षेत्रीय व्यंजन और मिठाइयां बनाते हैं और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन करते हैं.
कोलंबो, कैंडी, नुवारा एलिया, त्रिंकोमाली और जाफना जैसे शहरों में दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जाता है. त्रिंकोमाली में कोंस्वरम मंदिर और नुवारा एलिया के मंदिरों में पूजा पाठ किए जाते हैं.
श्रीलंका में रावण को बुरा नहीं माना जाता. बल्कि रावण को हमेशा एक बुद्धिमान शासक और महान विद्वान के रूप में मानते हैं. यही वजह है कि यहां पर रावण के पुतले नहीं जलाए जाते.
रामायण के मुताबिक लंका को भगवान शिव और कुबेर ने सोने से बनाया था. बाद में रावण ने इस राज्य पर शासन किया. वर्तमान में श्रीलंका में ऐसे किसी भी सुनहरे महल का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है. हालांकि रामायण में भगवान हनुमान द्वारा सोने की लंका को जलाने का वर्णन है लेकिन इस लंका के कोई भी प्रमाण नहीं मिले.
Published at : 30 Sep 2025 05:26 PM (IST)
