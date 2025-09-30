एक्सप्लोरर
Dussehra In Sri Lanka: श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है दशहरा, क्या सच में यहां कभी थी सोने की लंका?
Dussehra In Sri Lanka: जल्द ही दशहरा पर्व आने वाला है. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है यह त्योहार.
Dussehra In Sri Lanka: दशहरा जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दक्षिण एशिया में अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. भारत में जहां दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है वहीं श्रीलंका में दशहरा मनाने का एक अलग तरीका है. श्रीलंका के कई हिस्सों में रावण को बुरा नहीं माना जाता बल्कि एक विद्वान राजा के रूप में याद किया जाता है. आइए जानते हैं श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है दशहरा.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Sep 2025 05:26 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
आपके पास हैं 1000 करोड़ रुपये तो क्या खरीद सकते हैं पर्सनल फाइटर जेट, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
6 Photos
यूनेस्को की सूची में कैसे शामिल होता है कोई त्योहार, अब तक कौन-कौन से फेस्टिवल इस लिस्ट में?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस्लाम में शराब पीना है हराम, फिर यह मुस्लिम देश भारी मात्रा में क्यों खरीदता है एल्कोहल?
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां बर्फ जैसे सफेद ‘रूई के पहाड़ों’ पर बहता है अनोखा झरना, स्वर्ग कम नहीं है यह जगह
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion