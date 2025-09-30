रामायण के मुताबिक लंका को भगवान शिव और कुबेर ने सोने से बनाया था. बाद में रावण ने इस राज्य पर शासन किया. वर्तमान में श्रीलंका में ऐसे किसी भी सुनहरे महल का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है. हालांकि रामायण में भगवान हनुमान द्वारा सोने की लंका को जलाने का वर्णन है लेकिन इस लंका के कोई भी प्रमाण नहीं मिले.