दुबई के बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड में कितनी ऊपर जाती है, जानें यहां?

हवा के दबाव में बदलाव की वजह से एलिवेटर की तेज रफ्तार से असुविधा हो सकती है या फिर कान फटने की समस्या हो सकती है. इस समस्या के समाधान के लिए लिफ्ट में यात्री आराम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई दबाव नियमन प्रणाली की सुविधा है.