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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुबई के बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड में कितनी ऊपर जाती है, जानें यहां?

दुबई के बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड में कितनी ऊपर जाती है, जानें यहां?

Burj Khalifa Elevator: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड के अंदर कितनी ऊंचाई पर जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Burj Khalifa Elevator: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड के अंदर कितनी ऊंचाई पर जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Burj Khalifa Elevator: दुबई में बुर्ज खलीफा न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बल्कि दुनिया की कुछ सबसे एडवांस लिफ्ट से भी लैस है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बुर्ज खलीफा की लिफ्ट 1 सेकंड में कितनी ऊपर जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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बुर्ज खलीफा का मुख्य एलीवेटर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है. यह लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है. यह इस दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट में से एक बनाता है.
बुर्ज खलीफा का मुख्य एलीवेटर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है. यह लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है. यह इस दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट में से एक बनाता है.
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लिफ्ट की तेज रफ्तार की वजह से आगंतुक भूतल से 124वीं मंजिल पर मशहूर अवलोकन डेक, जिससे एट द टॉप के नाम से जाना जाता है तक लगभग 60 सेकंड में पहुंच सकते हैं.
लिफ्ट की तेज रफ्तार की वजह से आगंतुक भूतल से 124वीं मंजिल पर मशहूर अवलोकन डेक, जिससे एट द टॉप के नाम से जाना जाता है तक लगभग 60 सेकंड में पहुंच सकते हैं.
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बुर्ज खलीफा के सर्विस एलीवेटर ने एक ही शाफ्ट में लगभग 504 मीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबी यात्रा करने का रिकॉर्ड भी बनाया है. यह इमारत की परिचालन और रखरखाव जरूरत का समर्थन करता है.
बुर्ज खलीफा के सर्विस एलीवेटर ने एक ही शाफ्ट में लगभग 504 मीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबी यात्रा करने का रिकॉर्ड भी बनाया है. यह इमारत की परिचालन और रखरखाव जरूरत का समर्थन करता है.
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इमारत में कई लिफ्ट डबल डेकर तकनीक इस्तेमाल करती हैं. इसमें दो लिफ्ट केबिन एक साथ संचालित होते हैं. हर केबिन में लगभग 12 से 14 लोग बैठ सकते हैं. इससे आगंतुकों को कुशलतापूर्वक परिवहन करने में मदद मिलती है.
इमारत में कई लिफ्ट डबल डेकर तकनीक इस्तेमाल करती हैं. इसमें दो लिफ्ट केबिन एक साथ संचालित होते हैं. हर केबिन में लगभग 12 से 14 लोग बैठ सकते हैं. इससे आगंतुकों को कुशलतापूर्वक परिवहन करने में मदद मिलती है.
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हवा के दबाव में बदलाव की वजह से एलिवेटर की तेज रफ्तार से असुविधा हो सकती है या फिर कान फटने की समस्या हो सकती है. इस समस्या के समाधान के लिए लिफ्ट में यात्री आराम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई दबाव नियमन प्रणाली की सुविधा है.
हवा के दबाव में बदलाव की वजह से एलिवेटर की तेज रफ्तार से असुविधा हो सकती है या फिर कान फटने की समस्या हो सकती है. इस समस्या के समाधान के लिए लिफ्ट में यात्री आराम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई दबाव नियमन प्रणाली की सुविधा है.
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बुर्ज खलीफा में पूरी इमारत में 57 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर लगाए गए हैं. यह प्रणालियां निवासियों, आगंतुकों, कर्मचारी और सेवा कर्मियों की आवाजाही का समर्थन करती हैं.
बुर्ज खलीफा में पूरी इमारत में 57 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर लगाए गए हैं. यह प्रणालियां निवासियों, आगंतुकों, कर्मचारी और सेवा कर्मियों की आवाजाही का समर्थन करती हैं.
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बुर्ज खलीफा में स्थापित लिफ्ट का निर्माण मशहूर लिफ्ट निर्माता ओटिस एलीवेटर कंपनी द्वारा किया गया था. इस तकनीक को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की परिवहन जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था.
बुर्ज खलीफा में स्थापित लिफ्ट का निर्माण मशहूर लिफ्ट निर्माता ओटिस एलीवेटर कंपनी द्वारा किया गया था. इस तकनीक को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की परिवहन जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था.
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एलिवेटर प्रणाली उच्च रफ्तार, एडवांस्ड नियंत्रण प्रौद्योगिकी और सुरक्षा तंत्र को जोड़ती है.
एलिवेटर प्रणाली उच्च रफ्तार, एडवांस्ड नियंत्रण प्रौद्योगिकी और सुरक्षा तंत्र को जोड़ती है.
Published at : 22 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Burj Khalifa Elevator Dubai Elevator Speed Fastest Elevator

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