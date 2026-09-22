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दुबई के बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड में कितनी ऊपर जाती है, जानें यहां?
Burj Khalifa Elevator: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर बुर्ज खलीफा की लिफ्ट एक सेकंड के अंदर कितनी ऊंचाई पर जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Burj Khalifa Elevator: दुबई में बुर्ज खलीफा न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बल्कि दुनिया की कुछ सबसे एडवांस लिफ्ट से भी लैस है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बुर्ज खलीफा की लिफ्ट 1 सेकंड में कितनी ऊपर जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 22 Sep 2026 07:04 PM (IST)
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