सोलर पैनल से कमरे के बल्ब तक कैसे पहुंचती है बिजली, जान लीजिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी?

जब सूरज की रोशनी इन पैनलों पर पड़ती है, तो उसमें मौजूद छोटे-छोटे कण यानी फोटॉन इन सेल्स से टकराते हैं. इससे सेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और एक दिशा में बहने लगते हैं. इसी बहाव से बिजली पैदा होती है, जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है.