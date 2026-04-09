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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसोलर पैनल से कमरे के बल्ब तक कैसे पहुंचती है बिजली, जान लीजिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी?

सोलर पैनल से कमरे के बल्ब तक कैसे पहुंचती है बिजली, जान लीजिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी?

सोलर पैनल आमतौर पर घर की छत पर ऐसी जगह लगाए जाते हैं, जहां दिन भर धूप आती रहे. यह पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं. जिनमें सिलिकॉन की परतें होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Apr 2026 08:29 PM (IST)
सोलर पैनल आमतौर पर घर की छत पर ऐसी जगह लगाए जाते हैं, जहां दिन भर धूप आती रहे. यह पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं. जिनमें सिलिकॉन की परतें होती है.

how solar panels work: आज के समय में बढ़ते बिजली बिल और पर्यावरण को लेकर चिंता के बीच सोलर एनर्जी लोगों के लिए एक बड़ा ऑप्शन बनकर सामने आई है. शहरों से लेकर गांव तक अब लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली घर के बल्ब और पंखे तक कैसे पहुंचती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोलर पैनल से बिजली कमरे के बल्ब तक कैसे पहुंचती है और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है.

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सोलर पैनल आमतौर पर घर की छत पर ऐसी जगह लगाए जाते हैं, जहां दिन भर धूप आती रहे. यह पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं. जिनमें सिलिकॉन की परतें होती है.
सोलर पैनल आमतौर पर घर की छत पर ऐसी जगह लगाए जाते हैं, जहां दिन भर धूप आती रहे. यह पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं. जिनमें सिलिकॉन की परतें होती है.
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जब सूरज की रोशनी इन पैनलों पर पड़ती है, तो उसमें मौजूद छोटे-छोटे कण यानी फोटॉन इन सेल्स से टकराते हैं. इससे सेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और एक दिशा में बहने लगते हैं. इसी बहाव से बिजली पैदा होती है, जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है.
जब सूरज की रोशनी इन पैनलों पर पड़ती है, तो उसमें मौजूद छोटे-छोटे कण यानी फोटॉन इन सेल्स से टकराते हैं. इससे सेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और एक दिशा में बहने लगते हैं. इसी बहाव से बिजली पैदा होती है, जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है.
Published at : 09 Apr 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
How Solar Panels Work Solar Electricity Generation Photovoltaic Cells Solar Energy Technology

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