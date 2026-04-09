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सोलर पैनल से कमरे के बल्ब तक कैसे पहुंचती है बिजली, जान लीजिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी?
सोलर पैनल आमतौर पर घर की छत पर ऐसी जगह लगाए जाते हैं, जहां दिन भर धूप आती रहे. यह पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं. जिनमें सिलिकॉन की परतें होती है.
how solar panels work: आज के समय में बढ़ते बिजली बिल और पर्यावरण को लेकर चिंता के बीच सोलर एनर्जी लोगों के लिए एक बड़ा ऑप्शन बनकर सामने आई है. शहरों से लेकर गांव तक अब लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली घर के बल्ब और पंखे तक कैसे पहुंचती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोलर पैनल से बिजली कमरे के बल्ब तक कैसे पहुंचती है और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है.
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Published at : 09 Apr 2026 08:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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