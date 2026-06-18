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जमीन में कहां से आता है इतना तेल, जानिए अंदर ही अंदर मिट्टी कैसे ले लेती है ईंधन का रूप?
धरती के अंदर कच्चे तेल का निर्माण इतनी आसानी से नहीं होता है. यह समुद्र की तलहटी में डूबे सूक्ष्म जीवों के अवशेषों पर मिट्टी, रेत जमा होने की वजह से पड़ने वाले दबाव से तैयार होता है.
ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच सबसे ज्यादा मारामारी डीजल-पेट्रोल और गैस को लेकर रही है. क्योंकि ईरान ने युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया तो वहां से तेल-गैस लेकर आने-जाने वाले जहाजों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला ये काला सोना यानि तेल जमीन के अंदर कहां से आता है, कैसे अंदर की मिट्टी ईंधर बन जाती है, चलिए जानें.
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Published at : 18 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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