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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजमीन में कहां से आता है इतना तेल, जानिए अंदर ही अंदर मिट्टी कैसे ले लेती है ईंधन का रूप?

जमीन में कहां से आता है इतना तेल, जानिए अंदर ही अंदर मिट्टी कैसे ले लेती है ईंधन का रूप?

धरती के अंदर कच्चे तेल का निर्माण इतनी आसानी से नहीं होता है. यह समुद्र की तलहटी में डूबे सूक्ष्म जीवों के अवशेषों पर मिट्टी, रेत जमा होने की वजह से पड़ने वाले दबाव से तैयार होता है.

Reported By : निधि पाल  | Updated at : 18 Jun 2026 08:50 AM (IST)
धरती के अंदर कच्चे तेल का निर्माण इतनी आसानी से नहीं होता है. यह समुद्र की तलहटी में डूबे सूक्ष्म जीवों के अवशेषों पर मिट्टी, रेत जमा होने की वजह से पड़ने वाले दबाव से तैयार होता है.

ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच सबसे ज्यादा मारामारी डीजल-पेट्रोल और गैस को लेकर रही है. क्योंकि ईरान ने युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया तो वहां से तेल-गैस लेकर आने-जाने वाले जहाजों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला ये काला सोना यानि तेल जमीन के अंदर कहां से आता है, कैसे अंदर की मिट्टी ईंधर बन जाती है, चलिए जानें.

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कच्चा तेल बनने की कहानी काफी पुरानी है, जो कि करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी. जब समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे जीव जैसे कि शैवाल अपनी पूरी जिंदगी करके मर जाते हैं, तो उनके शरीर समुद्र के नीचे तलहटी पर जाकर जमा हो जाते हैं.
कच्चा तेल बनने की कहानी काफी पुरानी है, जो कि करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी. जब समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे जीव जैसे कि शैवाल अपनी पूरी जिंदगी करके मर जाते हैं, तो उनके शरीर समुद्र के नीचे तलहटी पर जाकर जमा हो जाते हैं.
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बीतते समय के साथ इन जीवों के शरीर के अवशेषों के ऊपर मिट्टी, रेत और गाद की परतें जमती चली जाती हैं. यही परतें आगे चलकर तेल निर्माण की पहली बुनियाद बनते हैं. लाखों सालों तक समुद्र की तलहटी में मिट्टी और शैवाल की परतें जमा होती रहती हैं.
बीतते समय के साथ इन जीवों के शरीर के अवशेषों के ऊपर मिट्टी, रेत और गाद की परतें जमती चली जाती हैं. यही परतें आगे चलकर तेल निर्माण की पहली बुनियाद बनते हैं. लाखों सालों तक समुद्र की तलहटी में मिट्टी और शैवाल की परतें जमा होती रहती हैं.
Published at : 18 Jun 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Petroleum Formation Process Kerogen

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