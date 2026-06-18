जमीन में कहां से आता है इतना तेल, जानिए अंदर ही अंदर मिट्टी कैसे ले लेती है ईंधन का रूप?

बीतते समय के साथ इन जीवों के शरीर के अवशेषों के ऊपर मिट्टी, रेत और गाद की परतें जमती चली जाती हैं. यही परतें आगे चलकर तेल निर्माण की पहली बुनियाद बनते हैं. लाखों सालों तक समुद्र की तलहटी में मिट्टी और शैवाल की परतें जमा होती रहती हैं.