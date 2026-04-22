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Star Formation: अंतरिक्ष में कैसे होता है तारों का निर्माण, जानें कितने समय में बनता है एक तारा?
Star Formation: क्या आपने कभी सोचा है आसमान में टिमटिमाते तारे कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Star Formation: रात को आसमान की तरफ देखते वक्त क्या आपने कभी सोचा है कि जो तारे हमारे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं आखिर उनका निर्माण कैसे होता है? ये तारे हमेशा रहने वाले नहीं हैं. ये महज गैस और धूल से बने एक दिलचस्प अजूबे हैं. आइए जानते हैं कैसे होता है इनका निर्माण.
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Published at : 22 Apr 2026 07:08 AM (IST)
Tags :Nuclear Fusion Nebula Star Formation
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भावेष पाण्डेय
Opinion