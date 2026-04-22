हर तारा अपना जीवन एक नेबुला के अंदर शुरू करता है. नेबुला एक बड़ा बादल होता है जो हाइड्रोजन गैस और ब्रह्मांडीय धूल से बना होता है. यह बादल प्रकाश वर्षों तक फैले हो सकते हैं और इनमें तारे बनाने के लिए जरूरी सारा कच्चा माल होता है.