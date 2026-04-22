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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजStar Formation: अंतरिक्ष में कैसे होता है तारों का निर्माण, जानें कितने समय में बनता है एक तारा?

Star Formation: अंतरिक्ष में कैसे होता है तारों का निर्माण, जानें कितने समय में बनता है एक तारा?

Star Formation: क्या आपने कभी सोचा है आसमान में टिमटिमाते तारे कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Apr 2026 07:08 AM (IST)
Star Formation: क्या आपने कभी सोचा है आसमान में टिमटिमाते तारे कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Star Formation: रात को आसमान की तरफ देखते वक्त क्या आपने कभी सोचा है कि जो तारे हमारे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं आखिर उनका निर्माण कैसे होता है? ये तारे हमेशा रहने वाले नहीं हैं. ये महज गैस और धूल से बने एक दिलचस्प अजूबे हैं. आइए जानते हैं कैसे होता है इनका निर्माण.

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हर तारा अपना जीवन एक नेबुला के अंदर शुरू करता है. नेबुला एक बड़ा बादल होता है जो हाइड्रोजन गैस और ब्रह्मांडीय धूल से बना होता है. यह बादल प्रकाश वर्षों तक फैले हो सकते हैं और इनमें तारे बनाने के लिए जरूरी सारा कच्चा माल होता है.
हर तारा अपना जीवन एक नेबुला के अंदर शुरू करता है. नेबुला एक बड़ा बादल होता है जो हाइड्रोजन गैस और ब्रह्मांडीय धूल से बना होता है. यह बादल प्रकाश वर्षों तक फैले हो सकते हैं और इनमें तारे बनाने के लिए जरूरी सारा कच्चा माल होता है.
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यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल के कणों को एक आम केंद्र की तरफ खींचना शुरू करता है. जैसे-जैसे ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होता है केंद्र ज्यादा घना और भारी होता जाता है.
यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल के कणों को एक आम केंद्र की तरफ खींचना शुरू करता है. जैसे-जैसे ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होता है केंद्र ज्यादा घना और भारी होता जाता है.
Published at : 22 Apr 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Nuclear Fusion Nebula Star Formation

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