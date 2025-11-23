एक्सप्लोरर
कैसे चुने जाते हैं एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट, कैसे होता है सेलेक्शन?
Air Show Pilot Selection: एयर शो में पायलट का चुनाव सिर्फ उड़ान के आधार पर नहीं होता, बल्कि उनके अनुभव, फिटनेस को भी परखा जाता है. हाल ही में दुबई में हुए हादसे के बाद इसको लेकर कई सवाल हैं.
दुबई एयर शो 2025 के अंतिम दिन एक दुखद हादसा हुआ, जब भारतीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया. इस दौरान विमान के हिमाचल प्रदेश के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल (34) शहीद हो गए. घटना के समय पायलट किसी कारणवश इजेक्ट नहीं कर सके और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. ऐसी परिस्थितियों में सवाल यह उठता है कि आखिर एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए पायलट का सेलेक्शन कैसे होता है. आइए समझ लेते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 03:02 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
कैसे चुने जाते हैं एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट, कैसे होता है सेलेक्शन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज
जनरल नॉलेज
7 Photos
एयरपोर्ट के रनवे पर क्यों लिखे होते हैं इतने बड़े-बड़े नंबर, आखिर क्या है उनका मतलब
जनरल नॉलेज
7 Photos
कश्मीर से कन्याकुमारी...फाइटर जेट पहले पहुंचेगा या ब्रह्मोस मिसाइल, जान लें दोनों की स्पीड?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सिरदर्द मिटाने के लिए बनाई गई थी गोवा की 'फेनी', फिर कैसे बन गई नशेड़ियों की फेवरेट शराब?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत
जनरल नॉलेज
7 Photos
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'चुनावों में धांधली हुई, लेकिन इसका सबूत ..', बिहार चुनाव में जन सुराज का खाता न खुलने पर प्रशांत किशोर क्या बोले
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
क्रिकेट
4 स्लॉट्स, 11.5 करोड़ का पर्स... IPL 2026 ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर रहेगी पंजाब किंग्स की नजर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion