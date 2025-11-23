कैसे चुने जाते हैं एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट, कैसे होता है सेलेक्शन?

एयर शो पायलट को हाई-स्पीड, कॉम्बैट और मैनुअवर उड़ानों का अनुभव होना चाहिए, जिससे वे भीड़ और स्टेज के आसपास सुरक्षित प्रदर्शन कर सकें. पायलटों का चयन कई परीक्षणों के आधार पर किया जाता है. इसमें शामिल हैं स्टंट उड़ान, प्रिसिजन फ्लाइंग और इमरजेंसी मैनेजमेंट. उन्हें सिखाया जाता है कि अगर इंजन फेल हो जाए या मौसम अचानक बदल जाए, तो कैसे सुरक्षित उड़ान भरी जाए.