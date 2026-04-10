समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को नेवल माइन्स कहा जाता है. ये ऐसे विस्फोटक उपकरण होते हैं जो पानी के अंदर छिपे रहते हैं और दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाते हैं. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में ऐसे ही खतरे को देखते हुए जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी है.