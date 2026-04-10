हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNaval Mines In Hormuz: समंदर के नीचे कैसे बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें, कैसे होता है इनमें ब्लास्ट?

Naval Mines In Hormuz: समंदर के नीचे कैसे बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें, कैसे होता है इनमें ब्लास्ट?

Naval Mines In Hormuz: समुद्र में बिछाई जाने वाली नेवल माइन्स जहाजों के लिए बड़ा खतरा होती हैं, जो टकराने, आवाज, दबाव या चुंबकीय संकेत से फट सकती हैं. ईरान ने होर्मुज में नेवल माइन्स बिछा रखी हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Apr 2026 06:25 PM (IST)
Naval Mines In Hormuz: समुद्र में बिछाई जाने वाली नेवल माइन्स जहाजों के लिए बड़ा खतरा होती हैं, जो टकराने, आवाज, दबाव या चुंबकीय संकेत से फट सकती हैं. ईरान ने होर्मुज में नेवल माइन्स बिछा रखी हैं.

Naval Mines In Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री माइन्स का खतरा फिर चर्चा में है. ऐसे में ईरान ने जहाजों को अब वैकल्पिक रास्तों से गुजरने की सलाह दी है. इन परिस्थितियों में यह समझना जरूरी हो जाता है कि समंदर के नीचे ये बारूदी सुरंगें कैसे बिछाई जाती हैं और बिना छुए भी कैसे विस्फोट कर देती हैं. यह तकनीक जितनी छिपी होती है, उतनी ही खतरनाक भी होती है.

1/7
समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को नेवल माइन्स कहा जाता है. ये ऐसे विस्फोटक उपकरण होते हैं जो पानी के अंदर छिपे रहते हैं और दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाते हैं. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में ऐसे ही खतरे को देखते हुए जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी है.
समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को नेवल माइन्स कहा जाता है. ये ऐसे विस्फोटक उपकरण होते हैं जो पानी के अंदर छिपे रहते हैं और दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाते हैं. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में ऐसे ही खतरे को देखते हुए जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी है.
2/7
नेवल माइन्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मन की नौसेना को रोकने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है. ये किसी भी समुद्री रूट को खतरनाक बना देती हैं. खासकर ऐसे संकरे रास्तों में, जहां जहाजों की आवाजाही ज्यादा होती है, इनका असर और बढ़ जाता है.
नेवल माइन्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मन की नौसेना को रोकने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है. ये किसी भी समुद्री रूट को खतरनाक बना देती हैं. खासकर ऐसे संकरे रास्तों में, जहां जहाजों की आवाजाही ज्यादा होती है, इनका असर और बढ़ जाता है.
Published at : 10 Apr 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Naval Mines Naval Mines In Hormuz Underwater Explosives Mines Hormuz Strait Mines

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
होर्मुज स्ट्रेट से एक दिन में सिर्फ 15 जहाज निकलने दे रहा ईरान, दुनिया के देशों में कैसे होगा इनका बंटवारा?
होर्मुज स्ट्रेट से एक दिन में सिर्फ 15 जहाज निकलने दे रहा ईरान, दुनिया के देशों में कैसे होगा इनका बंटवारा?
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Tax: होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरह क्या हिंद महासागर में भारत भी वसूल सकता है टैक्स, समंदर में किसका चलता है कानून?
होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरह क्या हिंद महासागर में भारत भी वसूल सकता है टैक्स, समंदर में किसका चलता है कानून?
जनरल नॉलेज
Public Holidays India: महात्मा गांधी से अंबेडकर तक, जानें किन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर रहती है छुट्टी?
महात्मा गांधी से अंबेडकर तक, जानें किन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर रहती है छुट्टी?
जनरल नॉलेज
UP Final Voter List: फाइनल वोटर लिस्ट में भी जिनका नहीं नाम, उनका क्या होगा, क्या छोड़ना पड़ेगा यूपी? जानें नियम
फाइनल वोटर लिस्ट में भी जिनका नहीं नाम, उनका क्या होगा, क्या छोड़ना पड़ेगा यूपी? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: वृंदावन में यमुना में पलटा स्टीमर, हादसे में 10 की मौत और कई लापता, रेस्क्यू जारी
मथुरा: वृंदावन में यमुना में पलटा स्टीमर, हादसे में 10 की मौत और कई लापता, रेस्क्यू जारी
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
आईपीएल 2026
आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान
आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'आयुष शर्मा पर नहीं था पिता को भरोसा, सलमान खान के जीजा का अब छलका दर्द
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा का छलका दर्द
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
इंडिया
Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय
SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में कैसे निशाने पर आए 95.5% मुसलमान?
लाइफस्टाइल
Vacation Benefits For Health: दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
एग्रीकल्चर
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget