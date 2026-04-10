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Naval Mines In Hormuz: समंदर के नीचे कैसे बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें, कैसे होता है इनमें ब्लास्ट?
Naval Mines In Hormuz: समुद्र में बिछाई जाने वाली नेवल माइन्स जहाजों के लिए बड़ा खतरा होती हैं, जो टकराने, आवाज, दबाव या चुंबकीय संकेत से फट सकती हैं. ईरान ने होर्मुज में नेवल माइन्स बिछा रखी हैं.
Naval Mines In Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री माइन्स का खतरा फिर चर्चा में है. ऐसे में ईरान ने जहाजों को अब वैकल्पिक रास्तों से गुजरने की सलाह दी है. इन परिस्थितियों में यह समझना जरूरी हो जाता है कि समंदर के नीचे ये बारूदी सुरंगें कैसे बिछाई जाती हैं और बिना छुए भी कैसे विस्फोट कर देती हैं. यह तकनीक जितनी छिपी होती है, उतनी ही खतरनाक भी होती है.
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Published at : 10 Apr 2026 06:23 PM (IST)
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