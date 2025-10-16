एक्सप्लोरर
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
Dog Evolution: एक ऐसा दावा सालों से चला आ रहा है कि दुनिया भर के 90% कुत्ते तीन मादा भेड़ियों के वंशज हैं. आइए जानते हैं कितना सच है यह दावा.
Dog Evolution: ऐसा दावा किया जाता है कि दुनिया के 90% कुत्ते सिर्फ तीन मादा भेड़ियों के वंशज है. यह विचार शुरुआती जेनेटिक स्टडीज से उत्पन्न हुआ था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जरिए से कुत्तों के वंश का पता लगाया गया था. हालांकि शुरुआत में इसे मान लिया गया था लेकिन आगे जाकर पता चला कि यह थ्योरी काफी ज्यादा गलत है. आइए जानते हैं क्या थी इस दावे की पीछे की सच्चाई.
