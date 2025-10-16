हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?

Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?

Dog Evolution: एक ऐसा दावा सालों से चला आ रहा है कि दुनिया भर के 90% कुत्ते तीन मादा भेड़ियों के वंशज हैं. आइए जानते हैं कितना सच है यह दावा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Oct 2025 03:36 PM (IST)
Dog Evolution: एक ऐसा दावा सालों से चला आ रहा है कि दुनिया भर के 90% कुत्ते तीन मादा भेड़ियों के वंशज हैं. आइए जानते हैं कितना सच है यह दावा.

Dog Evolution: ऐसा दावा किया जाता है कि दुनिया के 90% कुत्ते सिर्फ तीन मादा भेड़ियों के वंशज है. यह विचार शुरुआती जेनेटिक स्टडीज से उत्पन्न हुआ था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जरिए से कुत्तों के वंश का पता लगाया गया था. हालांकि शुरुआत में इसे मान लिया गया था लेकिन आगे जाकर पता चला कि यह थ्योरी काफी ज्यादा गलत है. आइए जानते हैं क्या थी इस दावे की पीछे की सच्चाई.

1/6
2002 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीटर सवोलैनेन के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया था. उस अध्ययन ने दुनिया भर के कुत्तों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया. उस अध्ययन का निष्कर्ष निकला कि कुत्ते पूर्वी एशिया में पाले गए कुछ भेड़ियों से विकसित हुए हैं. नमूनों में शामिल 95% से ज्यादा कुत्ते पांच जेनेटिक ग्रुप से संबंधित थे जिनमें से तीन समूह कथित तौर पर तीन मादा भेड़ियों के वंशज थे.
2002 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीटर सवोलैनेन के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया था. उस अध्ययन ने दुनिया भर के कुत्तों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया. उस अध्ययन का निष्कर्ष निकला कि कुत्ते पूर्वी एशिया में पाले गए कुछ भेड़ियों से विकसित हुए हैं. नमूनों में शामिल 95% से ज्यादा कुत्ते पांच जेनेटिक ग्रुप से संबंधित थे जिनमें से तीन समूह कथित तौर पर तीन मादा भेड़ियों के वंशज थे.
2/6
आधुनिक विज्ञान के मुताबिक कुत्ते आज के भूरे भेड़ियों के सीधे वंशज नहीं है. बल्कि कुत्ते और भूरे भेड़िए का एक ही विलुप्त भेड़िया पूर्वज है. दोनों प्रजातियों के बीच जेनेटिक विचलन 20000 से 40000 साल पहले हुआ था.
आधुनिक विज्ञान के मुताबिक कुत्ते आज के भूरे भेड़ियों के सीधे वंशज नहीं है. बल्कि कुत्ते और भूरे भेड़िए का एक ही विलुप्त भेड़िया पूर्वज है. दोनों प्रजातियों के बीच जेनेटिक विचलन 20000 से 40000 साल पहले हुआ था.
3/6
2022 में 72 प्राचीन भेड़ियों के जीनोम विश्लेषण से है पता चलता है कि कुत्तों को कम से कम दो अलग-अलग भेड़िए समूहों से डीएनए विरासत में मिला है. एक एशिया से है और दूसरा यूरोप से. जिसका मतलब हुआ कि कुत्तों को अलग-अलग जगह में पालतू बनाया गया था या फिर प्रारंभिक पालतू बनाने के बाद अलग-अलग भेड़िया आबादियों के साथ उनका प्रजनन हुआ.
2022 में 72 प्राचीन भेड़ियों के जीनोम विश्लेषण से है पता चलता है कि कुत्तों को कम से कम दो अलग-अलग भेड़िए समूहों से डीएनए विरासत में मिला है. एक एशिया से है और दूसरा यूरोप से. जिसका मतलब हुआ कि कुत्तों को अलग-अलग जगह में पालतू बनाया गया था या फिर प्रारंभिक पालतू बनाने के बाद अलग-अलग भेड़िया आबादियों के साथ उनका प्रजनन हुआ.
4/6
कुत्तों और भेड़ियों के बीच बार-बार प्रजनन ने प्रारंभिक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए परिणाम को गड़बड़ कर दिया. यही वजह है की सटीक वंशावली का पता लगाना मुश्किल हो गया. इसी वजह से पहले के अध्ययनों ने वैश्विक कुत्तों की आबादी में कुछ मादा भेड़ियों की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर आंका था.
कुत्तों और भेड़ियों के बीच बार-बार प्रजनन ने प्रारंभिक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए परिणाम को गड़बड़ कर दिया. यही वजह है की सटीक वंशावली का पता लगाना मुश्किल हो गया. इसी वजह से पहले के अध्ययनों ने वैश्विक कुत्तों की आबादी में कुछ मादा भेड़ियों की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर आंका था.
5/6
कुत्तों को पालना कोई साधारण घटना नहीं थी. इसमें कई आबादी, स्थान और हजारों सालों का एक मानव पशु संपर्क शामिल है. अब कुत्ते धीरे-धीरे मानव समाज के अनुकूल ढल गए हैं.
कुत्तों को पालना कोई साधारण घटना नहीं थी. इसमें कई आबादी, स्थान और हजारों सालों का एक मानव पशु संपर्क शामिल है. अब कुत्ते धीरे-धीरे मानव समाज के अनुकूल ढल गए हैं.
6/6
शुरुआती अध्ययन सीमित जेनेटिक डाटा पर आधारित थे और सिर्फ मातृ वंश पर केंद्रित थे. इसी वजह से यह गलत निष्कर्ष निकाला था.
शुरुआती अध्ययन सीमित जेनेटिक डाटा पर आधारित थे और सिर्फ मातृ वंश पर केंद्रित थे. इसी वजह से यह गलत निष्कर्ष निकाला था.
Published at : 16 Oct 2025 03:36 PM (IST)
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
