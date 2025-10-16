2002 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीटर सवोलैनेन के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया था. उस अध्ययन ने दुनिया भर के कुत्तों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया. उस अध्ययन का निष्कर्ष निकला कि कुत्ते पूर्वी एशिया में पाले गए कुछ भेड़ियों से विकसित हुए हैं. नमूनों में शामिल 95% से ज्यादा कुत्ते पांच जेनेटिक ग्रुप से संबंधित थे जिनमें से तीन समूह कथित तौर पर तीन मादा भेड़ियों के वंशज थे.