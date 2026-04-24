एक्सप्लोरर
होर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?
होर्मुज संकट से प्राकृतिक गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत में उर्वरक उत्पादन 24.6% गिर गया है. खरीफ सीजन में खाद की किल्लत और कीमतों में उछाल का डर है. सरकार वैकल्पिक आयात जैसे कदम उठा रही है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुआ भू-राजनीतिक तनाव अब केवल वैश्विक तेल बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत के खेतों और वहां लहलहाने वाली फसलों तक पहुंच गया है. यूरिया और उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस की भारी किल्लत ने देश के कृषि क्षेत्र को एक अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है. मार्च 2026 में उर्वरक उत्पादन में आई 24.6% की गिरावट इस संकट की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है. ऐसे में देश की खाद्य सुरक्षा और खरीफ सीजन की तैयारियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है.
1/7
2/7
Published at : 24 Apr 2026 07:40 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
होर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या यूपी में पुलिस का भी होता है शराब का कोटा, जानें उनकी कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है बोतल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
येलो-ऑरेंज और रेड... कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट होता है जारी, कैसे तय होते हैं रंग?
जनरल नॉलेज
8 Photos
गर्मी से जूझ रहे दुनिया के टॉप-20 शहरों में 19 भारत के, जानें क्या है 20वें शहर का नाम?
जनरल नॉलेज
9 Photos
मौत बनकर आने वाली मिसाइल को हवा में कैसे ढेर करती है इंडियन नेवी, कितना घातक है डिफेंस सिस्टम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में कैसे होता है तारों का निर्माण, जानें कितने समय में बनता है एक तारा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या अपने कर्मचारियों को तिलक-कलावा बांधने को मजबूर कर सकती है कंपनी, जानें क्या कहता है कानून?
जनरल नॉलेज
मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
दूसरे दल से बीजेपी में आए कितने लोग अब तक बन चुके हैं मुख्यमंत्री? चौंका देंगे ये नाम
जनरल नॉलेज
क्या स्पेस मिशन के लिए चुने जा सकते हैं दूसरे देश के नागरिक, जानें भारतीयों को कब-कब मिला मौका?
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
होर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या यूपी में पुलिस का भी होता है शराब का कोटा, जानें उनकी कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है बोतल?
भावेष पाण्डेय
Opinion