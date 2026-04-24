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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहोर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?

होर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?

होर्मुज संकट से प्राकृतिक गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत में उर्वरक उत्पादन 24.6% गिर गया है. खरीफ सीजन में खाद की किल्लत और कीमतों में उछाल का डर है. सरकार वैकल्पिक आयात जैसे कदम उठा रही है.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 Apr 2026 07:40 AM (IST)
होर्मुज संकट से प्राकृतिक गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत में उर्वरक उत्पादन 24.6% गिर गया है. खरीफ सीजन में खाद की किल्लत और कीमतों में उछाल का डर है. सरकार वैकल्पिक आयात जैसे कदम उठा रही है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुआ भू-राजनीतिक तनाव अब केवल वैश्विक तेल बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत के खेतों और वहां लहलहाने वाली फसलों तक पहुंच गया है. यूरिया और उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस की भारी किल्लत ने देश के कृषि क्षेत्र को एक अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है. मार्च 2026 में उर्वरक उत्पादन में आई 24.6% की गिरावट इस संकट की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है. ऐसे में देश की खाद्य सुरक्षा और खरीफ सीजन की तैयारियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है.

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भारत अपनी यूरिया की कुल जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत और एलएनजी का 60 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज मार्ग के जरिए आयात करता है. मार्च 2026 में इस मार्ग के बाधित होने से कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला टूट गई, जिसका सीधा असर उर्वरक कारखानों पर पड़ा है.
भारत अपनी यूरिया की कुल जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत और एलएनजी का 60 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज मार्ग के जरिए आयात करता है. मार्च 2026 में इस मार्ग के बाधित होने से कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला टूट गई, जिसका सीधा असर उर्वरक कारखानों पर पड़ा है.
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वर्तमान में ये कारखाने अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर पा रहे हैं. मार्च के आंकड़ों में दर्ज 24.6 प्रतिशत की कमी यह दर्शाती है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो कृषि गतिविधियों के लिए जरूरी खाद की उपलब्धता पर गंभीर संकट छा सकता है.
वर्तमान में ये कारखाने अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर पा रहे हैं. मार्च के आंकड़ों में दर्ज 24.6 प्रतिशत की कमी यह दर्शाती है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो कृषि गतिविधियों के लिए जरूरी खाद की उपलब्धता पर गंभीर संकट छा सकता है.
Published at : 24 Apr 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Fertilizer Shortage In India Strait Of Hormuz Crisis Urea Supply Crisis

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