होर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?

भारत अपनी यूरिया की कुल जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत और एलएनजी का 60 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज मार्ग के जरिए आयात करता है. मार्च 2026 में इस मार्ग के बाधित होने से कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला टूट गई, जिसका सीधा असर उर्वरक कारखानों पर पड़ा है.