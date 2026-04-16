मिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?

भारत में आधुनिक साबुन का प्रवेश करीब 175 साल पहले हुआ था. सन 1850 के बाद ब्रिटिश कंपनियों ने इंग्लैंड से साबुन लाकर भारतीय बाजारों में बेचना शुरू किया. उस दौर में भारतीय समाज अपनी स्वच्छता के लिए मिट्टी, बेसन, दूध, दही और औषधीय जड़ी-बूटियों पर निर्भर था. जब पहली बार केमिकल वाले झाग वाली यह चीज सामने आई, तो भारतीयों ने इसे अपवित्र करार दे दिया.