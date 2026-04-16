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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?

मिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?

भारत में साबुन का इतिहास अविश्वास से अपनापे तक की एक दिलचस्प यात्रा है. 175 साल पहले जब ब्रिटिश कंपनियां साबुन लेकर आईं, तो भारतीयों ने इसे अपवित्र मानकर नकार दिया था. आइए जानें फिर क्या हुआ.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Apr 2026 06:53 PM (IST)
भारत में साबुन का इतिहास अविश्वास से अपनापे तक की एक दिलचस्प यात्रा है. 175 साल पहले जब ब्रिटिश कंपनियां साबुन लेकर आईं, तो भारतीयों ने इसे अपवित्र मानकर नकार दिया था. आइए जानें फिर क्या हुआ.

मिट्टी, रीठा और उबटन से नहाने वाले भारत में आज साबुन हर सुबह की अनिवार्य जरूरत है, लेकिन डेढ़ सदी पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी. तब साबुन को छूना भी 'धर्म भ्रष्ट' करने जैसा माना जाता था. विदेशी साबुनों के प्रति भारतीयों का डर इतना गहरा था कि इसे छूने के बाद लोग दोबारा नहाते थे. लेकिन फिर स्वदेशी सोच और टाटा की दूरदर्शिता ने भारत की इस सुबह को हमेशा के लिए बदल दिया. आइए जानते हैं साबुन के उस सफर की पूरी कहानी.

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भारत में आधुनिक साबुन का प्रवेश करीब 175 साल पहले हुआ था. सन 1850 के बाद ब्रिटिश कंपनियों ने इंग्लैंड से साबुन लाकर भारतीय बाजारों में बेचना शुरू किया. उस दौर में भारतीय समाज अपनी स्वच्छता के लिए मिट्टी, बेसन, दूध, दही और औषधीय जड़ी-बूटियों पर निर्भर था. जब पहली बार केमिकल वाले झाग वाली यह चीज सामने आई, तो भारतीयों ने इसे अपवित्र करार दे दिया.
भारत में आधुनिक साबुन का प्रवेश करीब 175 साल पहले हुआ था. सन 1850 के बाद ब्रिटिश कंपनियों ने इंग्लैंड से साबुन लाकर भारतीय बाजारों में बेचना शुरू किया. उस दौर में भारतीय समाज अपनी स्वच्छता के लिए मिट्टी, बेसन, दूध, दही और औषधीय जड़ी-बूटियों पर निर्भर था. जब पहली बार केमिकल वाले झाग वाली यह चीज सामने आई, तो भारतीयों ने इसे अपवित्र करार दे दिया.
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लोगों के मन में यह खौफ बैठ गया था कि साबुन का इस्तेमाल उनके धर्म को संकट में डाल देगा. यह अविश्वास इतना गहरा था कि अगर कोई गलती से साबुन छू लेता, तो उसे खुद को शुद्ध करने के लिए दोबारा स्नान करना पड़ता था. साबुन के प्रति इस नफरत की एक बड़ी वजह उसकी निर्माण सामग्री थी.
लोगों के मन में यह खौफ बैठ गया था कि साबुन का इस्तेमाल उनके धर्म को संकट में डाल देगा. यह अविश्वास इतना गहरा था कि अगर कोई गलती से साबुन छू लेता, तो उसे खुद को शुद्ध करने के लिए दोबारा स्नान करना पड़ता था. साबुन के प्रति इस नफरत की एक बड़ी वजह उसकी निर्माण सामग्री थी.
Published at : 16 Apr 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Soap In India First Indian Soap Coconut Oil Soap India Ancient Indian Bathing Tradition

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