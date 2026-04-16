एक्सप्लोरर
मिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?
भारत में साबुन का इतिहास अविश्वास से अपनापे तक की एक दिलचस्प यात्रा है. 175 साल पहले जब ब्रिटिश कंपनियां साबुन लेकर आईं, तो भारतीयों ने इसे अपवित्र मानकर नकार दिया था. आइए जानें फिर क्या हुआ.
मिट्टी, रीठा और उबटन से नहाने वाले भारत में आज साबुन हर सुबह की अनिवार्य जरूरत है, लेकिन डेढ़ सदी पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी. तब साबुन को छूना भी 'धर्म भ्रष्ट' करने जैसा माना जाता था. विदेशी साबुनों के प्रति भारतीयों का डर इतना गहरा था कि इसे छूने के बाद लोग दोबारा नहाते थे. लेकिन फिर स्वदेशी सोच और टाटा की दूरदर्शिता ने भारत की इस सुबह को हमेशा के लिए बदल दिया. आइए जानते हैं साबुन के उस सफर की पूरी कहानी.
1/11
2/11
Published at : 16 Apr 2026 06:53 PM (IST)
जनरल नॉलेज
11 Photos
मिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
किसी भी युद्ध को कब माना जाता है विश्वयुद्ध, जानें पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में क्या था अंतर?
जनरल नॉलेज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो भूल जाइए, इस सागर से भी ईरान कर रहा तगड़ा खेल
जनरल नॉलेज
होर्मुज पर चल रहा हाई-वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़े US और चीन तो किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
ईरान से जंग लड़ने के चक्कर में अमेरिका का कितना हुआ नुकसान? होश उड़ा देंगे आंकड़े
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion