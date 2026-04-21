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टैंकरों में भरा पड़ा था तेल, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं… जानें तेल बाजार में कब आई खौफनाक मंदी?
दुनिया में कच्चे तेल को लेकर हुई ऐतिहासिक मंदी ऊर्जा बाजार के उस दौर की याद दिलाती है जब कीमती तेल की वैल्यू जीरो से भी कम हो गई थी. आइए जानें कि आखिर ऐसा कब और क्यों देखने को मिला था.
आज जब वैश्विक राजनीति में कच्चे तेल को लेकर मारामारी मची है और हर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए चिंतित है, तब यह सोचना भी मुश्किल है कि एक दौर ऐसा भी था जब तेल की कीमत न केवल गिर गई थी, बल्कि जीरो से भी नीचे चली गई थी. अप्रैल 2020 का वह समय इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब बाजार की मांग पूरी तरह खत्म हो गई थी और उत्पादक अपने तेल को बेचने के लिए खरीदार को पैसे देने को तैयार थे.
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Published at : 21 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion