टैंकरों में भरा पड़ा था तेल, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं… जानें तेल बाजार में कब आई खौफनाक मंदी?

तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन रोकने की कोशिश तो की, लेकिन तेल के कुओं को अचानक बंद करना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और महंगा होता है. नतीजतन, बाजार में तेल का अंबार लग गया, लेकिन उसे लेने वाला कोई नहीं था.