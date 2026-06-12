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थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार ने लगाई रोक, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक?
Petrol Diesel Purchase Ban: हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं. आइए जानते हैं कि कमर्शियल ग्राहक पहले 1 दिन में कितना तेल खरीद सकते थे.
Petrol Diesel Purchase Ban: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े नए नियम लागू किए हैं. इससे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों के लिए बड़े बदलाव हुए हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक ज्यादा मात्रा में ईंधन इस्तेमाल करने वालों को शुरुआती 90 दिनों के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया गया है. जहां आम गाड़ी मालिक पहले की तरह ईंधन खरीद सकते हैं वहीं कमर्शियल ग्राहकों को अब अपनी जरूरत का ईंधन अधिकृत बल्क सप्लाई पॉइंट से लेना होगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि पहले एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक.
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Published at : 12 Jun 2026 11:43 AM (IST)
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