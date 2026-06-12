थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार ने लगाई रोक, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक?

नए नियमों के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कमर्शियल प्रतिष्ठान और बड़े संस्थानों को अब आम पेट्रोल पंप से पेट्रोल या फिर डीजल खरीदने की इजाजत नहीं है. इन संस्थाओं को अब ईंधन सिर्फ अधिकृत बल्क बिक्री पॉइंट या फिर खासतौर पर ग्राहकों के लिए बने पंपों से ही लेना होगा.