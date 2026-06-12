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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजथोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार ने लगाई रोक, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक?

थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार ने लगाई रोक, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक?

Petrol Diesel Purchase Ban: हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं. आइए जानते हैं कि कमर्शियल ग्राहक पहले 1 दिन में कितना तेल खरीद सकते थे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Jun 2026 11:43 AM (IST)
Petrol Diesel Purchase Ban: हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं. आइए जानते हैं कि कमर्शियल ग्राहक पहले 1 दिन में कितना तेल खरीद सकते थे.

Petrol Diesel Purchase Ban: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े नए नियम लागू किए हैं. इससे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों के लिए बड़े बदलाव हुए हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक ज्यादा मात्रा में ईंधन इस्तेमाल करने वालों को शुरुआती 90 दिनों के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया गया है. जहां आम गाड़ी मालिक पहले की तरह ईंधन खरीद सकते हैं वहीं कमर्शियल ग्राहकों को अब अपनी जरूरत का ईंधन अधिकृत बल्क सप्लाई पॉइंट से लेना होगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि पहले एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक.

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नए नियमों के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कमर्शियल प्रतिष्ठान और बड़े संस्थानों को अब आम पेट्रोल पंप से पेट्रोल या फिर डीजल खरीदने की इजाजत नहीं है. इन संस्थाओं को अब ईंधन सिर्फ अधिकृत बल्क बिक्री पॉइंट या फिर खासतौर पर ग्राहकों के लिए बने पंपों से ही लेना होगा.
नए नियमों के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कमर्शियल प्रतिष्ठान और बड़े संस्थानों को अब आम पेट्रोल पंप से पेट्रोल या फिर डीजल खरीदने की इजाजत नहीं है. इन संस्थाओं को अब ईंधन सिर्फ अधिकृत बल्क बिक्री पॉइंट या फिर खासतौर पर ग्राहकों के लिए बने पंपों से ही लेना होगा.
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रिटेल पेट्रोल पंप अब 1 दिन में प्रति ग्राहक या फिर गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेच सकते हैं. यह सीमा इस वजह से लगाई गई है ताकि रिटेल चैनलों के जरिए बड़े पैमाने पर कमर्शियल खरीद को रोका जा सके.
रिटेल पेट्रोल पंप अब 1 दिन में प्रति ग्राहक या फिर गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेच सकते हैं. यह सीमा इस वजह से लगाई गई है ताकि रिटेल चैनलों के जरिए बड़े पैमाने पर कमर्शियल खरीद को रोका जा सके.
Published at : 12 Jun 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Fuel Ban Petrol Diesel Purchase Ban Fuel Limit

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