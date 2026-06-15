22 कैरेट में दो तोले सोने का हार कितने का बनेगा, इसमें कितना लगेगा मेकिंग चार्ज?

ज्वेलरी मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे माप के तरीके के आधार पर एक तोले का वजन अलग-अलग हो सकता है. आधुनिक मीट्रिक प्रणाली के तहत एक तोला 10 ग्राम माना जाता है. इससे दो तोले के हार का वजन 20 ग्राम हो जाता है. हालांकि पारंपरिक प्रणाली के तहत एक तोला 11.66 ग्राम के बराबर होता है. इससे दो तोले के हार का वजन 23.32 ग्राम हो जाता है.