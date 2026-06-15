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22 कैरेट में दो तोले सोने का हार कितने का बनेगा, इसमें कितना लगेगा मेकिंग चार्ज?
22 Carat Gold Necklace Price: सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दो तोले के 22 कैरेट सोने का हार कितने में बनेगा.
22 Carat Gold Necklace Price: सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. इससे कई परिवारों के लिए गहनों की खरीदारी एक बड़ा निवेश बन गई है. अगर आप दो तोले वजन का 22 कैरेट सोने का हार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आखरी कीमत न सिर्फ सोने की दर पर बल्कि मेकिंग चार्ज, जीएसटी और वजन मापने के तरीके पर भी निर्भर करेगी. आइए जानते हैं कि दो तोले का 22 कैरेट सोने का हार कितने में बनेगा.
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Published at : 15 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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