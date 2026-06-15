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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज22 कैरेट में दो तोले सोने का हार कितने का बनेगा, इसमें कितना लगेगा मेकिंग चार्ज?

22 कैरेट में दो तोले सोने का हार कितने का बनेगा, इसमें कितना लगेगा मेकिंग चार्ज?

22 Carat Gold Necklace Price: सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दो तोले के 22 कैरेट सोने का हार कितने में बनेगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Jun 2026 02:38 PM (IST)
22 Carat Gold Necklace Price: सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दो तोले के 22 कैरेट सोने का हार कितने में बनेगा.

22 Carat Gold Necklace Price: सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. इससे कई परिवारों के लिए गहनों की खरीदारी एक बड़ा निवेश बन गई है. अगर आप दो तोले वजन का 22 कैरेट सोने का हार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आखरी कीमत न सिर्फ सोने की दर पर बल्कि मेकिंग चार्ज, जीएसटी और वजन मापने के तरीके पर भी निर्भर करेगी. आइए जानते हैं कि दो तोले का 22 कैरेट सोने का हार कितने में बनेगा.

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ज्वेलरी मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे माप के तरीके के आधार पर एक तोले का वजन अलग-अलग हो सकता है. आधुनिक मीट्रिक प्रणाली के तहत एक तोला 10 ग्राम माना जाता है. इससे दो तोले के हार का वजन 20 ग्राम हो जाता है. हालांकि पारंपरिक प्रणाली के तहत एक तोला 11.66 ग्राम के बराबर होता है. इससे दो तोले के हार का वजन 23.32 ग्राम हो जाता है.
ज्वेलरी मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे माप के तरीके के आधार पर एक तोले का वजन अलग-अलग हो सकता है. आधुनिक मीट्रिक प्रणाली के तहत एक तोला 10 ग्राम माना जाता है. इससे दो तोले के हार का वजन 20 ग्राम हो जाता है. हालांकि पारंपरिक प्रणाली के तहत एक तोला 11.66 ग्राम के बराबर होता है. इससे दो तोले के हार का वजन 23.32 ग्राम हो जाता है.
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अगर हार का वजन 20 ग्राम है तो अकेले सोने की अनुमानित कीमत लगभग ₹2.77 लाख हो जाती है. इसमें लगभग 12% का औसत मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी जोड़ने पर कुल लागत लगभग ₹3.20 लाख हो जाती है.
अगर हार का वजन 20 ग्राम है तो अकेले सोने की अनुमानित कीमत लगभग ₹2.77 लाख हो जाती है. इसमें लगभग 12% का औसत मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी जोड़ने पर कुल लागत लगभग ₹3.20 लाख हो जाती है.
Published at : 15 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Gold Price Gold Necklace 22 Carat Gold Necklace Price

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