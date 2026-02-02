GDP Ranking 2026: दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन-सी? जानिए भारत किस नंबर पर

2026 के अनुमान के अनुसार अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा. करीब 31.82 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका बाकी देशों से काफी आगे हैं. न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस जैसे बड़े शहर ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड के बड़े केंद्र माने जाते हैं. अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी उसकी वैश्विक लीडरशिप को बनाए रखती है.