भारत में टैक्सी सर्विस 1911 में शुरू हुई. इससे वह देश में ऑर्गेनाइज्ड मोटर ट्रांसपोर्ट के शुरुआती तरीकों में से एक बन गई. यह वह समय था जब शहर बैलगाड़ियों और घोड़े से चलने वाली गाड़ियों से मशीन वाली गाड़ियों में बदल रहे थे.