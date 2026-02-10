हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFirst Taxi In India: भारत के किस शहर से हुई थी टैक्सी की शुरुआत, कौन लाया था इसे?

First Taxi In India: भारत के किस शहर से हुई थी टैक्सी की शुरुआत, कौन लाया था इसे?

First Taxi In India: भारत में टैक्सियों की कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है. आइए जानते हैं भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस कब और कहां शुरू हुई थी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Feb 2026 02:44 PM (IST)
First Taxi In India: भारत में टैक्सियों की कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है. आइए जानते हैं भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस कब और कहां शुरू हुई थी.

First Taxi In India: हाल ही में दिल्ली एनसीआर में भारत टैक्सी सर्विस लॉन्च हुई है. धीरे-धीरे यह सर्विस पूरे भारत में फैला दी जाएगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस कब और कहां शुरू हुई थी और साथ ही उसे किसने शुरू किया था.

भारत में पहली मोटर टैक्सी सर्विस मुंबई में शुरू हुई थी. ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत का सबसे बड़ा पोर्ट शहर और कमर्शियल हब होने की वजह से मुंबई मोटर राइट अर्बन ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए पहली पसंद थी.
भारत में पहली मोटर टैक्सी सर्विस मुंबई में शुरू हुई थी. ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत का सबसे बड़ा पोर्ट शहर और कमर्शियल हब होने की वजह से मुंबई मोटर राइट अर्बन ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए पहली पसंद थी.
भारत में टैक्सी सर्विस 1911 में शुरू हुई. इससे वह देश में ऑर्गेनाइज्ड मोटर ट्रांसपोर्ट के शुरुआती तरीकों में से एक बन गई. यह वह समय था जब शहर बैलगाड़ियों और घोड़े से चलने वाली गाड़ियों से मशीन वाली गाड़ियों में बदल रहे थे.
भारत में टैक्सी सर्विस 1911 में शुरू हुई. इससे वह देश में ऑर्गेनाइज्ड मोटर ट्रांसपोर्ट के शुरुआती तरीकों में से एक बन गई. यह वह समय था जब शहर बैलगाड़ियों और घोड़े से चलने वाली गाड़ियों से मशीन वाली गाड़ियों में बदल रहे थे.
Published at : 10 Feb 2026 02:44 PM (IST)
