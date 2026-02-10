एक्सप्लोरर
First Taxi In India: भारत के किस शहर से हुई थी टैक्सी की शुरुआत, कौन लाया था इसे?
First Taxi In India: भारत में टैक्सियों की कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है. आइए जानते हैं भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस कब और कहां शुरू हुई थी.
First Taxi In India: हाल ही में दिल्ली एनसीआर में भारत टैक्सी सर्विस लॉन्च हुई है. धीरे-धीरे यह सर्विस पूरे भारत में फैला दी जाएगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस कब और कहां शुरू हुई थी और साथ ही उसे किसने शुरू किया था.
1/6
2/6
Published at : 10 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Bharat Taxi Taxi In India Mumbai Taxi
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में सबसे ज्यादा मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, फिर भी नहीं बना पाया एक भी एटम बम
जनरल नॉलेज
7 Photos
ब्राउन बैग कैसे बन गए शॉपिंग की पहचान? रोज इस्तेमाल करने वाले भी इस राज से अनजान
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान ही नहीं इन मुस्लिम देशों में भी मनाई जाती है होली, जानें कैसे होता है सेलिब्रेशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्लेन में कहां लगा होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच, क्या इससे कोई भी कर सकता है छेड़छाड़?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion