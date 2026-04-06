इस देश की नहीं है अपनी कोई करेंसी, फिर यूरोप के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में कैसे शामिल हुई यह छोटी सी कंट्री?

लिकटेंस्टीन यूरोप का एक बेहद छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ों और दो बड़े देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है. कुल 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी महज 40 हजार के करीब है.