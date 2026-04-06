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इस देश की नहीं है अपनी कोई करेंसी, फिर यूरोप के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में कैसे शामिल हुई यह छोटी सी कंट्री?
यूरोप का एक ऐसा देश है जहां न अपनी करेंसी है और न ही एयरपोर्ट, फिर भी यह बेहद अमीर है. स्विट्जरलैंड की मुद्रा इस्तेमाल करने वाले इस देश की ताकत उसका फाइनेंस सेक्टर और हाई-टेक उद्योग है.
कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसके पास न तो अपनी कोई मुद्रा है और न ही अपना कोई हवाई अड्डा, फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देशों की लिस्ट में शुमार है. यूरोप के नक्शे पर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा लिकटेंस्टीन कुदरती खूबसूरती और आर्थिक मजबूती का एक ऐसा अनोखा मेल है, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है. महज 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस छोटे से देश की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम दिलचस्प नहीं है.
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Published at : 06 Apr 2026 06:58 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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प्रेम कुमारJournalist
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