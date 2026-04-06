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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश की नहीं है अपनी कोई करेंसी, फिर यूरोप के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में कैसे शामिल हुई यह छोटी सी कंट्री?

इस देश की नहीं है अपनी कोई करेंसी, फिर यूरोप के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में कैसे शामिल हुई यह छोटी सी कंट्री?

यूरोप का एक ऐसा देश है जहां न अपनी करेंसी है और न ही एयरपोर्ट, फिर भी यह बेहद अमीर है. स्विट्जरलैंड की मुद्रा इस्तेमाल करने वाले इस देश की ताकत उसका फाइनेंस सेक्टर और हाई-टेक उद्योग है.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Apr 2026 06:59 PM (IST)
यूरोप का एक ऐसा देश है जहां न अपनी करेंसी है और न ही एयरपोर्ट, फिर भी यह बेहद अमीर है. स्विट्जरलैंड की मुद्रा इस्तेमाल करने वाले इस देश की ताकत उसका फाइनेंस सेक्टर और हाई-टेक उद्योग है.

कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसके पास न तो अपनी कोई मुद्रा है और न ही अपना कोई हवाई अड्डा, फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देशों की लिस्ट में शुमार है. यूरोप के नक्शे पर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा लिकटेंस्टीन कुदरती खूबसूरती और आर्थिक मजबूती का एक ऐसा अनोखा मेल है, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है. महज 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस छोटे से देश की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम दिलचस्प नहीं है.

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लिकटेंस्टीन यूरोप का एक बेहद छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ों और दो बड़े देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है. कुल 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी महज 40 हजार के करीब है.
लिकटेंस्टीन यूरोप का एक बेहद छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ों और दो बड़े देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है. कुल 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी महज 40 हजार के करीब है.
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आकार में छोटा होने के बावजूद यह देश अपनी प्रति व्यक्ति आय और ऊंचे जीवन स्तर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. लिकटेंस्टीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस संप्रभु राष्ट्र की अपनी कोई आधिकारिक करेंसी नहीं है.
आकार में छोटा होने के बावजूद यह देश अपनी प्रति व्यक्ति आय और ऊंचे जीवन स्तर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. लिकटेंस्टीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस संप्रभु राष्ट्र की अपनी कोई आधिकारिक करेंसी नहीं है.
Published at : 06 Apr 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Europe Travel Liechtenstein Country Country Without Own Currency

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