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कुंआरा है कोई दोस्त तो भेज दें इस देश, लड़कियां मिलने के साथ होगी पैसों की भी बारिश
यूरोपीय में एक देश है, जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से कहीं अधिक है, जिससे वहां शादी के लिए पुरुषों का अकाल पड़ गया है. ऐसे में वहां पर रेंटल हस्बैंड जैसी पेशेवर सेवाएं भी चल रही हैं. चलिए जानें.
यूरोप के नक्शे पर बसा एक छोटा सा देश लातविया, इन दिनों अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा वहां के अजीबोगरीब सामाजिक समीकरणों के कारण सुर्खियों में है. बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां की युवतियों के लिए एक अदद जीवनसाथी तलाशना पहाड़ जैसा मुश्किल काम हो गया है. सोशल मीडिया पर भले ही इस देश को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि पुरुषों की कमी ने यहां के सामाजिक ढांचे और जीवनशैली में रेंटल हस्बैंड जैसी नई प्रथाओं को जन्म दे दिया है.
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Published at : 07 May 2026 10:11 AM (IST)
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