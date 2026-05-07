कुंआरा है कोई दोस्त तो भेज दें इस देश, लड़कियां मिलने के साथ होगी पैसों की भी बारिश

प्रतिशत के नजरिए से देखें तो देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 फीसदी है, जबकि पुरुष सिमटकर केवल 46.5 फीसदी रह गए हैं. एक छोटे से देश के लिए 1.3 लाख का यह अंतर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी बड़ा माना जा रहा है.