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कुंआरा है कोई दोस्त तो भेज दें इस देश, लड़कियां मिलने के साथ होगी पैसों की भी बारिश

यूरोपीय में एक देश है, जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से कहीं अधिक है, जिससे वहां शादी के लिए पुरुषों का अकाल पड़ गया है. ऐसे में वहां पर रेंटल हस्बैंड जैसी पेशेवर सेवाएं भी चल रही हैं. चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 May 2026 10:11 AM (IST)
यूरोपीय में एक देश है, जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से कहीं अधिक है, जिससे वहां शादी के लिए पुरुषों का अकाल पड़ गया है. ऐसे में वहां पर रेंटल हस्बैंड जैसी पेशेवर सेवाएं भी चल रही हैं. चलिए जानें.

यूरोप के नक्शे पर बसा एक छोटा सा देश लातविया, इन दिनों अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा वहां के अजीबोगरीब सामाजिक समीकरणों के कारण सुर्खियों में है. बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां की युवतियों के लिए एक अदद जीवनसाथी तलाशना पहाड़ जैसा मुश्किल काम हो गया है. सोशल मीडिया पर भले ही इस देश को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि पुरुषों की कमी ने यहां के सामाजिक ढांचे और जीवनशैली में रेंटल हस्बैंड जैसी नई प्रथाओं को जन्म दे दिया है.

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लातविया की कुल आबादी लगभग 18 लाख के करीब है, लेकिन जब हम इसके लिंग अनुपात पर गौर करते हैं, तो आंकड़े चौंका देते हैं. साल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, लातविया में हर 100 पुरुषों पर करीब 116 महिलाएं मौजूद हैं.
लातविया की कुल आबादी लगभग 18 लाख के करीब है, लेकिन जब हम इसके लिंग अनुपात पर गौर करते हैं, तो आंकड़े चौंका देते हैं. साल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, लातविया में हर 100 पुरुषों पर करीब 116 महिलाएं मौजूद हैं.
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प्रतिशत के नजरिए से देखें तो देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 फीसदी है, जबकि पुरुष सिमटकर केवल 46.5 फीसदी रह गए हैं. एक छोटे से देश के लिए 1.3 लाख का यह अंतर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी बड़ा माना जा रहा है.
प्रतिशत के नजरिए से देखें तो देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 फीसदी है, जबकि पुरुष सिमटकर केवल 46.5 फीसदी रह गए हैं. एक छोटे से देश के लिए 1.3 लाख का यह अंतर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी बड़ा माना जा रहा है.
Published at : 07 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Latvia Marriage Crisis Latvia Female Latvia Men Shortage Husband For An Hour

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