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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजखूबसूरत होने के बाद बावजूद नहीं मिल रहे दूल्हे, यहां रेंट पर आदमी ले रही हैं लड़कियां

खूबसूरत होने के बाद बावजूद नहीं मिल रहे दूल्हे, यहां रेंट पर आदमी ले रही हैं लड़कियां

यूरोपीय देश लातविया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, जिससे वहां की लड़कियों को शादी के लिए साथी ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. आइए इस बारे में विस्तार से समझें.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Apr 2026 06:42 PM (IST)
यूरोपीय देश लातविया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, जिससे वहां की लड़कियों को शादी के लिए साथी ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. आइए इस बारे में विस्तार से समझें.

यूरोप का एक छोटा सा देश इन दिनों अपनी अनोखी सामाजिक स्थिति के कारण चर्चा के केंद्र में है. कुदरती खूबसूरती और शांत वादियों के लिए मशहूर लातविया एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. यहां की महिलाओं के लिए एक अदद जीवनसाथी ढूंढना किसी मिशन से कम नहीं रह गया है. लिंग अनुपात में भारी अंतर और पुरुषों की घटती संख्या ने यहां के वैवाहिक बाजार और जीवनशैली को पूरी तरह बदल कर रख दिया है, जिससे कई दिलचस्प और हैरान करने वाली सेवाएं सामने आ रही हैं.

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यूरोप के खूबसूरत देशों में शुमार लातविया की कुल आबादी लगभग 18 लाख के करीब है, लेकिन यहां की जनसंख्या का गणित थोड़ा उलझा हुआ है. साल 2026 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर 100 पुरुषों पर करीब 116 महिलाएं मौजूद हैं. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 प्रतिशत है, जबकि पुरुष केवल 46.5 प्रतिशत ही रह गए हैं.
यूरोप के खूबसूरत देशों में शुमार लातविया की कुल आबादी लगभग 18 लाख के करीब है, लेकिन यहां की जनसंख्या का गणित थोड़ा उलझा हुआ है. साल 2026 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर 100 पुरुषों पर करीब 116 महिलाएं मौजूद हैं. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 प्रतिशत है, जबकि पुरुष केवल 46.5 प्रतिशत ही रह गए हैं.
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यह अंतर संख्या में लगभग 1.3 लाख का है, जो एक छोटे देश के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि लातविया में 20 से 30 साल की उम्र तक लड़के-लड़कियों की संख्या लगभग बराबर रहती है. असली समस्या 30 साल की उम्र पार करने के बाद शुरू होती है.
यह अंतर संख्या में लगभग 1.3 लाख का है, जो एक छोटे देश के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि लातविया में 20 से 30 साल की उम्र तक लड़के-लड़कियों की संख्या लगभग बराबर रहती है. असली समस्या 30 साल की उम्र पार करने के बाद शुरू होती है.
Published at : 12 Apr 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Latvia Latvia Marriage Crisis Latvia Gender Ratio Latvia Beautiful Women

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