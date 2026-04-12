खूबसूरत होने के बाद बावजूद नहीं मिल रहे दूल्हे, यहां रेंट पर आदमी ले रही हैं लड़कियां

यूरोप के खूबसूरत देशों में शुमार लातविया की कुल आबादी लगभग 18 लाख के करीब है, लेकिन यहां की जनसंख्या का गणित थोड़ा उलझा हुआ है. साल 2026 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर 100 पुरुषों पर करीब 116 महिलाएं मौजूद हैं. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 प्रतिशत है, जबकि पुरुष केवल 46.5 प्रतिशत ही रह गए हैं.