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खूबसूरत होने के बाद बावजूद नहीं मिल रहे दूल्हे, यहां रेंट पर आदमी ले रही हैं लड़कियां
यूरोपीय देश लातविया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, जिससे वहां की लड़कियों को शादी के लिए साथी ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. आइए इस बारे में विस्तार से समझें.
यूरोप का एक छोटा सा देश इन दिनों अपनी अनोखी सामाजिक स्थिति के कारण चर्चा के केंद्र में है. कुदरती खूबसूरती और शांत वादियों के लिए मशहूर लातविया एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. यहां की महिलाओं के लिए एक अदद जीवनसाथी ढूंढना किसी मिशन से कम नहीं रह गया है. लिंग अनुपात में भारी अंतर और पुरुषों की घटती संख्या ने यहां के वैवाहिक बाजार और जीवनशैली को पूरी तरह बदल कर रख दिया है, जिससे कई दिलचस्प और हैरान करने वाली सेवाएं सामने आ रही हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 06:41 PM (IST)
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