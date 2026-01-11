भारतीय कानून के तहत खासकर हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अमान्य है. इसका मतलब है कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में रहने वाली महिला को कानूनी तौर पर उसकी पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती.