हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLive In Relationship: शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप में रह रही लड़की को मिलता है पत्नी का हक, क्या कहता है कानून?

Live In Relationship: एक सवाल अक्सर ही लोगों के बीच उठता है कि क्या शादीशुदा आदमी के साथ रहने वाली महिला को पत्नी का दर्जा मिल सकता है या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Live In Relationship: समाज में पारंपरिक शादी के ढांचे से बाहर के रिश्ते काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. लेकिन कानून भावनाओं और कानूनी वैधता को काफी अलग तरीके से देखता है. एक सवाल लोगों के बीच अक्सर उठता है कि क्या एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में रहने वाली महिला या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को पत्नी के समान कानूनी अधिकार मिलते हैं या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

भारतीय कानून के तहत खासकर हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अमान्य है. इसका मतलब है कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में रहने वाली महिला को कानूनी तौर पर उसकी पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती.
जनवरी 2026 में मुंबई हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि अगर कोई महिला यह जानते हुए रिश्ते में आती है कि आदमी पहले से शादीशुदा है तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत भरण पोषण या सुरक्षा का दावा नहीं कर सकती.
Published at : 11 Jan 2026 03:51 PM (IST)
