रिटेलर्स दिल्ली के सदर बाजार जैसे बाजारों से बहुत कम दरों पर थोक में लाइटें खरीदतें हैं. जैसे सबसे सस्ती लाइट की कीमत ₹10 से ₹30 प्रति पीस हो सकती है. इसी के साथ थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की लाइटों की कीमत ₹30 से ₹60 प्रति पीस हो सकती है. वहीं सबसे बेहतरीन और प्रीमियम मॉडल थोक में ₹60 प्रति पीस से ज्यादा कीमत के हो सकते हैं. रिटेल दुकानों पर बेचे जाने पर कीमतें आमतौर पर थोक मूल्य से दोगुनी या तिगुनी होती हैं.