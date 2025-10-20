हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali 2025: यहां होती है दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली, दीयों की रोशनी में नहा जाता है पूरा शहर

Diwali 2025: यहां होती है दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली, दीयों की रोशनी में नहा जाता है पूरा शहर

Diwali 2025: भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस देश में जब शाम ढलती है, तो यहां की नदी भी गंगा की तरह दीयों की रोशनी में नहाने लगती है. चलिए जानें कि कहां पर सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Diwali 2025: भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस देश में जब शाम ढलती है, तो यहां की नदी भी गंगा की तरह दीयों की रोशनी में नहाने लगती है. चलिए जानें कि कहां पर सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली होती है.

Diwali 2025: आज दुनियाभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. वहीं सात समंदर पार लंदन की ठंडी हवाओं के बीच जब अक्टूबर या नवंबर में दिवाली आती है, तो पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंग जाता है. भारत में जिस तरह बनारस या जयपुर की गलियां जगमगाती हैं, उसी तरह ब्रिटेन के लीसेस्टर और साउथहॉल की गलियों में भी दीयों की रौशनी फैल जाती है. यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग दिवाली को इतने जोश और प्यार से मनाते हैं कि लगता ही नहीं कि यह भारत के बाहर की बात है.

1/7
लीसेस्टर की दिवाली दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली मानी जाती है. यहां हर साल करीब 40,000 से ज्यादा लोग एक साथ दीये जलाने और आतिशबाजी देखने आते हैं. लीसेस्टर की बेलग्रेव रोड, जिसे लोग प्यार से गोल्डन माइल कहते हैं, पूरी तरह सुनहरी लाइट्स से सजाई जाती है.
लीसेस्टर की दिवाली दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली मानी जाती है. यहां हर साल करीब 40,000 से ज्यादा लोग एक साथ दीये जलाने और आतिशबाजी देखने आते हैं. लीसेस्टर की बेलग्रेव रोड, जिसे लोग प्यार से गोल्डन माइल कहते हैं, पूरी तरह सुनहरी लाइट्स से सजाई जाती है.
2/7
सड़क के दोनों ओर भारतीय मिठाइयों, कपड़ों और सजे हुए दीयों की दुकानें चमकती हैं. वहीं, साउथहॉल में दिवाली का उत्सव भारतीयता की असली झलक दिखाता है. यहां सिख, हिंदू और मुसलमान सभी लोग मिलकर रोशनी का त्योहार मनाते हैं.
सड़क के दोनों ओर भारतीय मिठाइयों, कपड़ों और सजे हुए दीयों की दुकानें चमकती हैं. वहीं, साउथहॉल में दिवाली का उत्सव भारतीयता की असली झलक दिखाता है. यहां सिख, हिंदू और मुसलमान सभी लोग मिलकर रोशनी का त्योहार मनाते हैं.
3/7
जगह-जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन-कीर्तन और बॉलीवुड डांस होते हैं. कई जगहों पर बच्चे रामायण के सीन भी प्रस्तुत करते हैं. साउथहॉल ब्रॉडवे पर शाम को लोगों की भीड़ इतनी होती है कि ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में आ गए हों.
जगह-जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन-कीर्तन और बॉलीवुड डांस होते हैं. कई जगहों पर बच्चे रामायण के सीन भी प्रस्तुत करते हैं. साउथहॉल ब्रॉडवे पर शाम को लोगों की भीड़ इतनी होती है कि ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में आ गए हों.
4/7
दिवाली का सबसे अनोखा नजारा थेम्स नदी पर देखने को मिलता है, जहां श्रद्धालु दीये तैराते हैं. यह नजारा भारत की गंगा आरती की याद दिला देता है. नदी के किनारे लंदनवासी भी इस परंपरा में शामिल होते हैं और भारतीय संस्कृति के रंग में सराबोर हो जाते हैं.
दिवाली का सबसे अनोखा नजारा थेम्स नदी पर देखने को मिलता है, जहां श्रद्धालु दीये तैराते हैं. यह नजारा भारत की गंगा आरती की याद दिला देता है. नदी के किनारे लंदनवासी भी इस परंपरा में शामिल होते हैं और भारतीय संस्कृति के रंग में सराबोर हो जाते हैं.
5/7
ब्रिटेन में रहने वाले कई भारतीय परिवारों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर है. यूके की सरकार भी इसे एक कम्युनिटी फेस्टिवल की तरह मान्यता देती है.
ब्रिटेन में रहने वाले कई भारतीय परिवारों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर है. यूके की सरकार भी इसे एक कम्युनिटी फेस्टिवल की तरह मान्यता देती है.
6/7
लंदन के मेयर और सांसद तक हर साल दिवाली कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और कहते हैं कि दिवाली अब ग्लोबल लाइट फेस्टिवल बन चुकी है.
लंदन के मेयर और सांसद तक हर साल दिवाली कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और कहते हैं कि दिवाली अब ग्लोबल लाइट फेस्टिवल बन चुकी है.
7/7
मिठाइयों की खुशबू, संगीत की धुनें, और पारंपरिक परिधानों की चमक यह सब मिलकर लंदन की दिवाली को खास बनाते हैं.
मिठाइयों की खुशबू, संगीत की धुनें, और पारंपरिक परिधानों की चमक यह सब मिलकर लंदन की दिवाली को खास बनाते हैं.
Published at : 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Diwali Diwali 2025 Diwali In London Thames River Diwali Leicester Diwali Celebration

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget