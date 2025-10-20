लीसेस्टर की दिवाली दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली मानी जाती है. यहां हर साल करीब 40,000 से ज्यादा लोग एक साथ दीये जलाने और आतिशबाजी देखने आते हैं. लीसेस्टर की बेलग्रेव रोड, जिसे लोग प्यार से गोल्डन माइल कहते हैं, पूरी तरह सुनहरी लाइट्स से सजाई जाती है.