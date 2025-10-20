एक्सप्लोरर
Diwali 2025: यहां होती है दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली, दीयों की रोशनी में नहा जाता है पूरा शहर
Diwali 2025: भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस देश में जब शाम ढलती है, तो यहां की नदी भी गंगा की तरह दीयों की रोशनी में नहाने लगती है. चलिए जानें कि कहां पर सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली होती है.
Diwali 2025: आज दुनियाभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. वहीं सात समंदर पार लंदन की ठंडी हवाओं के बीच जब अक्टूबर या नवंबर में दिवाली आती है, तो पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंग जाता है. भारत में जिस तरह बनारस या जयपुर की गलियां जगमगाती हैं, उसी तरह ब्रिटेन के लीसेस्टर और साउथहॉल की गलियों में भी दीयों की रौशनी फैल जाती है. यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग दिवाली को इतने जोश और प्यार से मनाते हैं कि लगता ही नहीं कि यह भारत के बाहर की बात है.
Published at : 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)
