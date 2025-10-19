अब बात करते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों की, जहां रोशनी के त्योहारों का अपना ही अलग जादू है. यहूदी समुदाय हनुक्काह नाम से प्रकाश पर्व मनाता है, जो आठ दिनों तक चलता है. यहां हर रात एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है और यह त्योहार उस चमत्कार की याद में मनाया जाता है जब तेल का छोटा दीपक आठ दिन तक लगातार जलता रहा था.