हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali 2025: दिवाली ही नहीं दुनिया के हर देश में मनाया जाता है रोशनी का त्योहार, जानें कहां कैसे होता है जश्न

Diwali 2025: दिवाली ही नहीं दुनिया के हर देश में मनाया जाता है रोशनी का त्योहार, जानें कहां कैसे होता है जश्न

Diwali 2025: क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रोशनी के त्योहार अलग-अलग नाम और अंदाज में मनाए जाते हैं. कहीं आसमान में उड़ते दीये हैं तो कहीं समुद्र किनारे नाचती रोशनी.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Diwali 2025: क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रोशनी के त्योहार अलग-अलग नाम और अंदाज में मनाए जाते हैं. कहीं आसमान में उड़ते दीये हैं तो कहीं समुद्र किनारे नाचती रोशनी.

Diwali 2025: दिवाली का नाम आते ही मन में दीयों की लौ, रंगोली की खुशबू और पटाखों की आवाज गूंज उठती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बाहर भी ऐसे त्योहार होते हैं जो रोशनी की ताकत और अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं? सच यह है कि पूरी दुनिया में अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों में रोशनी के उत्सव अपने-अपने रूप में मनाए जाते हैं. चलिए जानें.

1/7
भारत में दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं का संगम है. यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है. इस दिन घर-घर दीप जलाए जाते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है. लेकिन दिवाली का जादू केवल भारत तक सीमित नहीं रहा है.
भारत में दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं का संगम है. यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है. इस दिन घर-घर दीप जलाए जाते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है. लेकिन दिवाली का जादू केवल भारत तक सीमित नहीं रहा है.
2/7
नेपाल में इसे तिहार या स्वान्ति कहा जाता है, जहां पांच दिन तक अलग-अलग रूपों में पूजा की जाती है, पहले दिन गायों की, फिर कुत्तों की और फिर भाई दूज की तरह भाइयों का सम्मान किया जाता है.
नेपाल में इसे तिहार या स्वान्ति कहा जाता है, जहां पांच दिन तक अलग-अलग रूपों में पूजा की जाती है, पहले दिन गायों की, फिर कुत्तों की और फिर भाई दूज की तरह भाइयों का सम्मान किया जाता है.
3/7
वहीं मलेशिया और सिंगापुर में यह त्योहार राष्ट्रीय पहचान बन चुका है, जहां सड़कों पर दीयों की कतारें और रंगीन लाइटों से सजे मंदिर इसकी भव्यता दिखाते हैं. मॉरीशस और फिजी जैसे देशों में भारतीय मूल के लोग इसे पारंपरिक मिठाइयों, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं.
वहीं मलेशिया और सिंगापुर में यह त्योहार राष्ट्रीय पहचान बन चुका है, जहां सड़कों पर दीयों की कतारें और रंगीन लाइटों से सजे मंदिर इसकी भव्यता दिखाते हैं. मॉरीशस और फिजी जैसे देशों में भारतीय मूल के लोग इसे पारंपरिक मिठाइयों, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं.
4/7
अब बात करते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों की, जहां रोशनी के त्योहारों का अपना ही अलग जादू है. यहूदी समुदाय हनुक्काह नाम से प्रकाश पर्व मनाता है, जो आठ दिनों तक चलता है. यहां हर रात एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है और यह त्योहार उस चमत्कार की याद में मनाया जाता है जब तेल का छोटा दीपक आठ दिन तक लगातार जलता रहा था.
अब बात करते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों की, जहां रोशनी के त्योहारों का अपना ही अलग जादू है. यहूदी समुदाय हनुक्काह नाम से प्रकाश पर्व मनाता है, जो आठ दिनों तक चलता है. यहां हर रात एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है और यह त्योहार उस चमत्कार की याद में मनाया जाता है जब तेल का छोटा दीपक आठ दिन तक लगातार जलता रहा था.
5/7
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हर साल Vivid Sydney नाम का शानदार प्रकाश उत्सव होता है. यह 23 दिनों तक चलता है और इस दौरान सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज को रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाया जाता है. संगीत, कला और तकनीक का यह मेल दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है.
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हर साल Vivid Sydney नाम का शानदार प्रकाश उत्सव होता है. यह 23 दिनों तक चलता है और इस दौरान सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज को रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाया जाता है. संगीत, कला और तकनीक का यह मेल दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है.
6/7
थाईलैंड का यी पेंग महोत्सव भी अद्भुत नजारा पेश करता है. चियांग माई शहर के आसमान में हजारों लालटेनों का उड़ना किसी सपने से कम नहीं लगता है. ये लालटेन आशा, नई शुरुआत और शुभकामना का प्रतीक मानी जाती हैं.
थाईलैंड का यी पेंग महोत्सव भी अद्भुत नजारा पेश करता है. चियांग माई शहर के आसमान में हजारों लालटेनों का उड़ना किसी सपने से कम नहीं लगता है. ये लालटेन आशा, नई शुरुआत और शुभकामना का प्रतीक मानी जाती हैं.
7/7
जापान का आओमोरी नेबुता मत्सुरी अगस्त में मनाया जाता है, जिसमें विशालकाय लालटेनें और पारंपरिक नर्तक सड़कों पर उतरते हैं. वहीं स्पेन का लास फेल्लास मार्च में मनाया जाने वाला ऐसा त्योहार है जिसमें लकड़ी और कागज से बनी विशाल मूर्तियों को आग लगाकर रोशनी का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है.
जापान का आओमोरी नेबुता मत्सुरी अगस्त में मनाया जाता है, जिसमें विशालकाय लालटेनें और पारंपरिक नर्तक सड़कों पर उतरते हैं. वहीं स्पेन का लास फेल्लास मार्च में मनाया जाने वाला ऐसा त्योहार है जिसमें लकड़ी और कागज से बनी विशाल मूर्तियों को आग लगाकर रोशनी का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है.
Published at : 19 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Diwali Hanukkah Diwali 2025 Vivid Sydney Yi Peng Thailand

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
जनरल नॉलेज
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget