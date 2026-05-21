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Delhi Metro Daily Expense: दिल्ली मेट्रो के लिए हर दिन कितने लाख रुपये खर्च करती है सरकार, जानें हर दिन कितनी है कमाई?
Delhi Metro Daily Expense: दिल्ली मेट्रो रोजाना करोड़ों रुपये बिजली और संचालन पर खर्च करती है, लेकिन टिकट, विज्ञापन और दुकानों से अच्छी कमाई भी होती है. जोने DMRC की पूरी कमाई और खर्च कि पूरी जानकारी.
दिल्ली की तेज गर्मी में जब सड़क पर कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, इसके कारण मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों कि संख्या दो गुना हो गई है. एसी कोच, तेज सफर और ट्रैफिक से छुटकारा… यही वजह है कि अब दिल्ली मेट्रो सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहें सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हों या शाम को घर लौटने वाले यात्री, हर किसी के लिए मेट्रो सबसे आसान और भरोसेमंद सफर बन गई है. यही कारण है कि इस साल गर्मी बढ़ते ही मेट्रो में यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का हर दिन का खर्च कितना आता है. और कितनी कमाई हो जाती है.
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Published at : 21 May 2026 08:34 AM (IST)
Tags :Delhi Metro DMRC DMRC DMRC Daily Earnings
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