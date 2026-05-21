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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDelhi Metro Daily Expense: दिल्ली मेट्रो के लिए हर दिन‌ कितने लाख रुपये खर्च करती है सरकार, जानें हर दिन कितनी है कमाई?

Delhi Metro Daily Expense: दिल्ली मेट्रो के लिए हर दिन‌ कितने लाख रुपये खर्च करती है सरकार, जानें हर दिन कितनी है कमाई?

Delhi Metro Daily Expense: दिल्ली मेट्रो रोजाना करोड़ों रुपये बिजली और संचालन पर खर्च करती है, लेकिन टिकट, विज्ञापन और दुकानों से अच्छी कमाई भी होती है. जोने DMRC की पूरी कमाई और खर्च कि पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 May 2026 08:34 AM (IST)
Delhi Metro Daily Expense: दिल्ली मेट्रो रोजाना करोड़ों रुपये बिजली और संचालन पर खर्च करती है, लेकिन टिकट, विज्ञापन और दुकानों से अच्छी कमाई भी होती है. जोने DMRC की पूरी कमाई और खर्च कि पूरी जानकारी.

दिल्ली की तेज गर्मी में जब सड़क पर कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, इसके कारण मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों कि संख्या दो गुना हो गई है. एसी कोच, तेज सफर और ट्रैफिक से छुटकारा… यही वजह है कि अब दिल्ली मेट्रो सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहें सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हों या शाम को घर लौटने वाले यात्री, हर किसी के लिए मेट्रो सबसे आसान और भरोसेमंद सफर बन गई है. यही कारण है कि इस साल गर्मी बढ़ते ही मेट्रो में यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का हर दिन का खर्च कितना आता है. और कितनी कमाई हो जाती है.

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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने साल 2025 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिससे सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया. यह संख्या 2024 के 223.5 करोड़ यात्रियों से काफी ज्यादा है. इसका मतलब है कि दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेट्रो प्रणालियों में से एक बन गई है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने साल 2025 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिससे सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया. यह संख्या 2024 के 223.5 करोड़ यात्रियों से काफी ज्यादा है. इसका मतलब है कि दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेट्रो प्रणालियों में से एक बन गई है.
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साथ ही बढ़ती गर्मी, ट्रैफिक जाम और पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों ने भी लोगों को मेट्रो की तरफ ज्यादा खींचा है. अब दिल्ली-एनसीआर में लाखों लोग अपनी कार और बाइक छोड़कर मेट्रो से सफर करना पसंद कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली मेट्रो हर दिन करीब 30 लाख यूनिट बिजली की खपत करती है. जो दिल्ली की कुल बिजली खपत का लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सा है.
साथ ही बढ़ती गर्मी, ट्रैफिक जाम और पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों ने भी लोगों को मेट्रो की तरफ ज्यादा खींचा है. अब दिल्ली-एनसीआर में लाखों लोग अपनी कार और बाइक छोड़कर मेट्रो से सफर करना पसंद कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली मेट्रो हर दिन करीब 30 लाख यूनिट बिजली की खपत करती है. जो दिल्ली की कुल बिजली खपत का लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सा है.
Published at : 21 May 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Delhi Metro DMRC DMRC  DMRC Daily Earnings

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