दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने साल 2025 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिससे सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया. यह संख्या 2024 के 223.5 करोड़ यात्रियों से काफी ज्यादा है. इसका मतलब है कि दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेट्रो प्रणालियों में से एक बन गई है.