ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान

इसके अलावा, यहां हर तरह के प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध होते हैं, चाहे कपड़े हों, जूते हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों या किचन की चीजें. इन थोक मार्केट्स में उपलब्ध सामान कई वैराइटी में मौजूद है. दिल्ली के ये मार्केट्स पूरी तरह से सप्लाई चेन के हिसाब से व्यवस्थित हैं.