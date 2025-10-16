हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकभी जमकर क्रिकेट खेलते थे ये देश, अब इस खेल से कर ली तौबा-तौबा

कभी जमकर क्रिकेट खेलते थे ये देश, अब इस खेल से कर ली तौबा-तौबा

Countries Where Cricket Is History: ये देश कभी क्रिकेट के मैदान पर छाए रहते थे, लेकिन अब इस खेल से पूरी तरह पीछे हट गए हैं. जानिए क्यों यहां पर अब क्रिकेट नहीं खेला जाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Countries Where Cricket Is History: ये देश कभी क्रिकेट के मैदान पर छाए रहते थे, लेकिन अब इस खेल से पूरी तरह पीछे हट गए हैं. जानिए क्यों यहां पर अब क्रिकेट नहीं खेला जाता है.

क्रिकेट कभी दुनिया के कई देशों में न सिर्फ खेला जाता था, बल्कि ये राष्ट्रीय गर्व और जुनून का प्रतीक भी बन चुका था, लेकिन समय के साथ कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस खेल को धीरे-धीरे त्याग दिया. कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके ये देश अब मैदानों पर उतना जोश नहीं दिखाते और क्रिकेट का आकर्षण उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा. चलिए उन देशों के बारे में जानें.

1/7
जिम्बाब्वे 1990 और 2000 के दशक में टेस्ट और वनडे क्रिकेट में धमाल मचाता था. इसके खिलाड़ी दुनिया के बड़े नामों के खिलाफ मुकाबले में खुद को साबित कर चुके थे.
जिम्बाब्वे 1990 और 2000 के दशक में टेस्ट और वनडे क्रिकेट में धमाल मचाता था. इसके खिलाड़ी दुनिया के बड़े नामों के खिलाफ मुकाबले में खुद को साबित कर चुके थे.
2/7
लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और खेल के लिए संसाधनों की कमी ने क्रिकेट की लोकप्रियता को पीछे धकेल दिया.
लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और खेल के लिए संसाधनों की कमी ने क्रिकेट की लोकप्रियता को पीछे धकेल दिया.
3/7
स्कॉटलैंड में भी क्रिकेट कभी खासा लोकप्रिय था, लेकिन फुटबॉल और रग्बी की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे पीछे छोड़ दिया. युवाओं की रूचि अन्य खेलों की ओर बढ़ी और क्रिकेट धीरे-धीरे सिर्फ सीमित क्लब स्तर पर रह गया.
स्कॉटलैंड में भी क्रिकेट कभी खासा लोकप्रिय था, लेकिन फुटबॉल और रग्बी की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे पीछे छोड़ दिया. युवाओं की रूचि अन्य खेलों की ओर बढ़ी और क्रिकेट धीरे-धीरे सिर्फ सीमित क्लब स्तर पर रह गया.
4/7
जापान में ब्रिटिश और अमेरिकी प्रवासियों ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन जल्द ही बेसबॉल ने इसकी जगह ले ली और आज क्रिकेट का जिक्र सिर्फ क्लब स्तर पर ही मिलता है.
जापान में ब्रिटिश और अमेरिकी प्रवासियों ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन जल्द ही बेसबॉल ने इसकी जगह ले ली और आज क्रिकेट का जिक्र सिर्फ क्लब स्तर पर ही मिलता है.
5/7
रूस में 1917 की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद क्रिकेट को बुर्जुआ खेल के रूप में अस्वीकार कर दिया गया. नतीजतन, यह खेल वहां भी लगभग समाप्त हो गया.
रूस में 1917 की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद क्रिकेट को बुर्जुआ खेल के रूप में अस्वीकार कर दिया गया. नतीजतन, यह खेल वहां भी लगभग समाप्त हो गया.
6/7
अमेरिका में भी क्रिकेट कभी खेला जाता था, लेकिन बेसबॉल और अन्य खेलों की लोकप्रियता के कारण यह खेल पीछे हट गया. ICC ने हाल ही में अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित भी किया है.
अमेरिका में भी क्रिकेट कभी खेला जाता था, लेकिन बेसबॉल और अन्य खेलों की लोकप्रियता के कारण यह खेल पीछे हट गया. ICC ने हाल ही में अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित भी किया है.
7/7
क्यूबा में भी क्रिकेट का दौर था, लेकिन यहां रग्बी और बेसबॉल जैसी खेलों ने क्रिकेट की जगह ले ली.
क्यूबा में भी क्रिकेट का दौर था, लेकिन यहां रग्बी और बेसबॉल जैसी खेलों ने क्रिकेट की जगह ले ली.
Published at : 16 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
CRICKET Russia Cricket History Japan Cricket History

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
हेल्थ
Sudden Gamer Death Syndrome: फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
शिक्षा
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?
क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget