एक्सप्लोरर
कभी जमकर क्रिकेट खेलते थे ये देश, अब इस खेल से कर ली तौबा-तौबा
Countries Where Cricket Is History: ये देश कभी क्रिकेट के मैदान पर छाए रहते थे, लेकिन अब इस खेल से पूरी तरह पीछे हट गए हैं. जानिए क्यों यहां पर अब क्रिकेट नहीं खेला जाता है.
क्रिकेट कभी दुनिया के कई देशों में न सिर्फ खेला जाता था, बल्कि ये राष्ट्रीय गर्व और जुनून का प्रतीक भी बन चुका था, लेकिन समय के साथ कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस खेल को धीरे-धीरे त्याग दिया. कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके ये देश अब मैदानों पर उतना जोश नहीं दिखाते और क्रिकेट का आकर्षण उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा. चलिए उन देशों के बारे में जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Oct 2025 03:02 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक दो नहीं, इतने तरह के होते हैं ग्रीन पटाखे, जानें कैसे पहचानें असली और नकली पटाखे?
जनरल नॉलेज
6 Photos
फ्लाइट की खिड़कियां क्यों होती है गोल, जानें क्यों होता है इनमें एक छोटा सा छेद?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion