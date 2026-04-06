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Foreign Passport: क्या कोई व्यक्ति रख सकता है विदेशी पासपोर्ट, जानें क्या हैं इसके नियम?
Foreign Passport: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के पास एक से ज्यादा विदेशी पासपोर्ट हैं. जानें भारत में विदेशी पासपोर्ट रखने के क्या नियम हैं.
Foreign Passport: असम विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों-शोरों से चल रही है. इसी बीच सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी को लेकर नागरिकता और पासपोर्ट से जुड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सीएम की पत्नी के पास एक से ज्यादा विदेशी पासपोर्ट हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत में कोई व्यक्ति विदेशी पासपोर्ट रख सकता है? आइए जानते हैं क्या हैं नियम.
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Published at : 06 Apr 2026 05:39 PM (IST)
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