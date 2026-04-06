भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर एक ही समय में भारतीय पासपोर्ट और विदेशी पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता. यह व्यवस्था सिर्फ एक नागरिकता के नियम का पालन करती है.